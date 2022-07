Trotz der Dürre: Fische bleiben vorerst im Degerndorfer Weiher

Teilen

Extrem niedrig ist derzeit der Wasserstand des Degendorfer Weihers. © sh

Der Teich in der Mitte des Münsinger Ortsteils Degerndorf ist ein Problemkind. Er verschlammt zunehmend. Aktuell leiden die Fische in ihm unter der Trockenheit.

Münsing – Mit dem Degerndorfer Weiher hat sich die Gemeinde Münsing 2016 ein echtes Problem eingekauft. Der Teich mitten im Dorf gehörte zuvor den Brüdern Michael und Josef Bierbichler. Jahrzehnte lang wurde nichts gegen die zunehmende Verschlammung getan. Die Wasserqualität verschlechterte sich immer mehr, weshalb bereits seit längerem Badeverbot besteht. Aktuell gefährdet die anhaltende Trockenheit auch noch den Fischbestand.

Im Gemeinderat entschied man sich am Dienstag dennoch dagegen, die Fische zum jetzigen Zeitpunkt in den Sonderhamer Weiher umzusetzen. „Das würde einen enormen Stress für sie bedeuten“, sagte Gemeinderat Thomas Schurz (CSU). Er ist Mitglied im Fischereiverein Ammerland, der das Gewässer im Auftrag der Gemeinde pflegt. Noch gehe es den Karpfen, Hechten, Barschen, Schleien und Zandern relativ gut. Sollte der Wasserstand weiterhin sinken, könne man notfalls Sauerstoff in den Weiher einbringen, sagte Schurz. Ein Abfischen sei im September günstiger.

Entschlammt werden muss der Teich aber in jedem Fall. Der Gemeinde wäre eine Trockenentschlammung lieber als eine teure Nassentschlammung. Dazu würde der Schlamm zunächst aufgehäuft werden. Sobald er trocken ist, könnte man ihn beproben. Denn von der Zusammensetzung hängt es ab, wie man ihn entsorgt. Das Ingenieurbüro SKI wurde mit der Planung dieses Verfahrens beauftragt, ein Beschluss soll in der Sitzung am 30. August gefasst werden.

Gleichzeitig muss der Damm im Degerndorfer Weiher nach Vorgabe des Wasserwirtschaftsamts Weilheim ertüchtigt werden. Im Moment denkt niemand an Hochwasser, aber der Schutz davor ist gesetzlich vorgeschrieben. Das Büro SKI hat hierzu bereits mehrere Vorschläge gemacht. Der Baumbestand auf der Dammkrone soll entfernt werden, weil die Wurzeln das Bauwerk beschädigen. Die Dammböschung soll abgeflacht werden, damit Windwellen nicht so stark gegen den Damm drücken. Schließlich soll ein Einlaufbecken aus Stahlbeton errichtet werden, in dem sich Wasser sammeln kann, bevor es abläuft.

Ein Problem bei der Dammsicherung stellen die Bibergänge im Uferbereich dar. Mehrere der geschützten Tiere haben am Weiher eine Heimat gefunden. Die Gemeinde sei derzeit „ständig am Sondieren“, so Bürgermeister Michael Grasl (FW), welche Maßnahmen sinnvoll, erlaubt und finanziell vertretbar sind. Der Degerndorfer Weiher spielt auch eine wichtige Rolle in der Gewässerkette: Der Lüßbach, der bei Haidach entspringt und dann über den Sonderhamer in den Degerndorfer Weiher fließt, mündet bei Percha in den Starnberger See.

Tanja Lühr

Aktuelle Nachrichten aus Münsing lesen Sie hier.