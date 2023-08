Unfall auf der Autobahn: An Baustelle übersieht Fahrer anderen PKW

Von: Peter Borchers

Teilen

Unfall auf der Autobahn: An Baustelle übersieht Fahrer anderen PKW © Carsten Rehder/dpa

Die Baustelle an der Autobahnausfahrt wurde einem Autofahrer zum Verhängnis: Der Mann war überrascht von der Spurenführung - und baute einen Unfall.

Münsing - Ein Autofahrer aus Litauen wollte am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr, aus Fahrtrichtung München kommend, an der Anschlussstelle Wolfratshausen die Autobahn verlassen. Vermutlich, so die Verkehrspolizei (VPI) Weilheim in ihrem Bericht, habe sich der ortsunkundige Mann dabei von der Fahrbahnführung aufgrund der dortigen Baustelle überraschen lassen.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Unfall auf der Autobahn: An Baustelle übersieht Fahrer anderen PKW

Der Litauer wechselte zwischen den aufgestellten Warnbaken auf die Spur der Ausfahrt und übersah einen vorschriftsmäßigen abfahrenden Pkw eines 42-jährigen Wolfratshausers. Die beiden Autos stießen seitlich zusammen. Den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen gibt die VPI mit etwa 9000 Euro an.

Aktuelle Nachrichten aus Münsing lesen Sie hier.