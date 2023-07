Unwetter: Baum fällt auf fahrendes Auto – verletzte Fahrerin „zur falschen Zeit am falschen Ort“

Von: Peter Borchers

Teilen

Bei lebhaftem Wind befuhr die 56-Jährige die Kreisstraße Töl4 von Ambach in Richtung Holzhausen. © pixabay

Eine der Unwetterzellen, die am Mittwoch durch den Landkreis zogen, erwischte eine 56-Jährige besonders schwer. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Münsing – „Zur falschen Zeit am falschen Ort“, so die Wolfratshauser Polizei in einer Mitteilung, war am Mittwoch eine 56-jährige Münsingerin. Kurz nachdem mehrere Unwetter durch den Landkreis gezogen waren, fuhr die Frau bei lebhaftem Wind auf der Kreisstraße Töl4 von Ambach in Richtung Holzhausen. Plötzlich fiel von links ein Baum auf die Straße und erwischte mit einem starken Ast noch das Dach und die Windschutzscheibe ihres BMW.

Unwetter: Baum fällt auf fahrendes Auto – verletzte Fahrerin „zur falschen Zeit am falschen Ort“

Aktuelle Nachrichten aus Münsing lesen Sie hier.

Die Fahrerin erlitt mittelschwere Verletzungen, der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. Die Straßenmeisterei sowie die Feuerwehr Holzhausen räumte mit etwa sechs Einsatzkräften die Unfallstelle. Neben dem beschädigten Baum fällten die Helfer zwei weitere Bäume, von denen für die Verkehrsteilnehmer ebenfalls Gefahr ausging.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)