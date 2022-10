„Verbrecher sind wir keine“: Münsinger CSU nimmt Stellung zu Gemauschel-Vorwürfen

Von: Jannis Gogolin

Die Ergebnisse der Klausurtagungen des Gemeinderates wurden laut Strauss und Schurz immer veröffentlicht. Hier die Bürgermeister bei der letzten Offenlegung: Josef Strobl (2.), Michael Grasl (1.) und Regina Reitenhardt (3.). © sh

Gab es Gemauschel in Gemeinderatsklausuren? Der Vorwurf wurde in der vergangenen Bürgerversammlung erneut thematisiert. Die Münsinger CSU ist genervt.

Münsing – Geheime Entscheidungen hinter verschlossenen Türen: Als solche werden die Klausurtagungen des Münsinger Gemeinderats teils vehement kritisiert – zuletzt in der Bürgerversammlung (wir berichteten). Die beiden Vize-Chefs der Münsinger CSU, Helge Strauss und Thomas Schurz, sind frustriert über das anhaltende Misstrauen. Das wird in einer Stellungnahme deutlich.

„Sämtliche Erklärungs- und Rechtfertigungsversuche prallen ab. Man gibt sich als armer Bürger, den man bewusst hinters Licht führt. In Wirklichkeit verursacht man nur gewollte Unruhe und will mahlende Mühlen zum Stehen bringen“, schreiben Strauss und Schurz. Die Resonanz auf die erneuten Vorwürfe in der Bürgerversammlung habe sie in ihrer Meinung bestätigt. Von den Kritikern werde ignoriert, „dass die deutliche Mehrheit der Bürgerversammlung die Sachlage anders beurteilt“.

Bürgeranträge abgelehnt: „Abstimmung zu keinem Zeitpunkt beeinflusst“

Zwei Anträge von Johannes Müller – einem der stärksten Kritiker der Klausurentagungen – mit dem Ziel, Protokolle aus nicht öffentlichen Sitzungen zu veröffentlichen, waren mehrheitlich abgelehnt worden. Strauss und Schurz beteuern, die Abstimmung sei „zu keinem Zeitpunkt beeinflusst“ worden.

Kritik an Gegnern der Gemeinderatsklausuren - Es werde nichts verschwiegen

Im Anschluss habe Bürgermeister Michael Grasl die Inhalte der Klausuren offengelegt und detailliert geschildert. „Das war mehr als bürgerfreundlich, denn wir haben nichts zu verstecken, und Verbrecher sind wir auch keine“, betonen die stellvertretenden CSU-Chefs. Eine Vermutung, woher die Vorwürfe kommen, haben sie. „Vielleicht läuft manches zu gut, denn der große ,Skandal‘ ist einfach nicht zu finden.“ Es gebe nachweislich „kein öffentliches Sachthema, das unveröffentlicht blieb. Was dieses fieberhafte Suchen in der Vergangenheit angesichts heutiger Probleme für einen Mehrwert bringt, verstehen wir nicht“.

CSU befürchtet fehlende Bewerber für das Amt des Bürgermeisters

Für die beständigen Kritiker haben die beiden einen Ratschlag: „2026 wird ein neuer Gemeinderat gewählt. Ach ja, ein neuer Bürgermeister übrigens auch.“ Dabei hoffen sie, „dass wir nach solchen theaterähnlichen Aktionen noch gute Leute finden, die Lust dazu haben“.

