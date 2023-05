Flammen-Inferno am Vatertag – Feuerwehrmann bei Einsatz in Münsing verletzt

Von: Carl-Christian Eick

Der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Gemeinde Münsing (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) ging am frühen Donnerstagmorgen in Flammen auf. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Gemeinde Münsing (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) geriet am frühen Donnerstagmorgen in Flammen. Rund 100 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

Münsing – Bei einem Brand in der Gemeinde Münsing (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) ist in der Nacht zum Vatertag der Dachstuhl eines Wohnhauses in Flammen aufgegangen. Der Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung der Polizei auf mindestens 250.000 Euro.

Flammen-Inferno am Vatertag - Zwei Feuerwehrmänner bei Einsatz in Münsing verletzt

Stefan Kießkalt, Sprecher der Kreisbrandinspektion, zieht eine erste Bilanz: Um 1.46 Uhr heulten am Donnerstag die Sirenen und Funkmeldeempfänger der Feuerwehren aufgrund des Brandes eines Wohnhauses in Münsing. Gemeldet wurde ein Brand an einem Gebäude, der sich vom Erdgeschoss über die Fassade in das Dach ausbreitet. Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung. Das Feuer hatte bereits auf den Dachstuhl übergegriffen.

Der Einsatzleiter, Kreisbrandmeister Manuel Ridinger, ließ sofort Einsatzabschnitte bilden und einen Löschangriff über zwei Drehleitern sowie einen Außenangriff mit einem C-Rohr führen. Außerdem kämpfte ein Trupp mit Atemschutzgeräten ausgerüstet im sogenannten Innenangriff gegen die Flammen. Die Zerstörung der Dachgeschosswohnung sowie ein Durchbrennen des Dachstuhles konnte aber nicht mehr in vollem Umfang verhindert werden.

Bei Löscharbeiten – Ein Feuerwehrmann leicht verletzt

Nach etwa zwei Stunden konnte laut Kießkalt „Feuer aus“ gemeldet werden und die letzten Glutnester wurden abgelöscht. Anschließend wurden Sicherungsmaßnahmen am Gebäude durchgeführt und dabei ein Notdach angebracht. Während der Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht, der Rettungsdienst brachte ihn nach Angaben von Kießkalt zur genauen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus. Nach Informationen unserer Zeitung zog sich der Feuerwehrmann eine Kapselverletzung zu. Drei Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht und versorgt. Einer von ihnen hatte versucht, das Feuer selbst zu löschen – die schmerzliche Folge war eine Verbrennung an seiner Hand.

Der Einsatz verlief reibungslos und professionell, wir haben geschlossen agiert wie eine einzige Feuerwehr.

Polizei: Das Feuer brach mutmaßlich in einem Gewächshaus aus

Im Einsatz waren nach Angaben des Pressesprechers der Kreisbrandinspektion 110 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Münsing, Degerndorf, Wolfratshausen, Berg (Landkreis Starnberg), Ammerland und Holzhausen. Darüber hinaus 30 Kräfte des Rettungsdienstes und der Schnelleinsatzgruppen des Bayerischen Roten Kreuzes aus Wolfratshausen und Geretsried.

Der Sachschaden kann von der Kreisbrandinspektion nicht beziffert werden. Laut ersten Erkenntnissen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim muss von mindestens 250.000 Euro Schaden ausgegangen werden. Experten der Kriminalpolizei Weilheim haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Feuer brach mutmaßlich in einem an das Wohngebäude angrenzenden Gewächshaus aus.

Während des Einsatzes, der bis in den Morgen dauerte, war die Ortsdurchfahrt Münsing komplett gesperrt. (cce)

