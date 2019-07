Warum die alte Fahne des Gesangsvereins Münsing-Ammerland nicht mehr zeitgemäß war

Der Gesangsvereins Münsing-Ammerland hat eine neue Fahne bekommen, die am Sonntag geweiht. Die alte war unzeitgemäß geworden - aus mehreren Gründen.

Münsing – Der Gesangsverein Münsing-Ammerland weiht am Sonntag, 7. Juli, seine neue Vereinsfahne. Die alte stammt aus dem Jahr 1962. Im Laufe der Zeit bekam die Seide feine Risse und wurde unansehnlich. Die Vereinsvorsitzende Lutgarde Grünwald sagt: „Nach Meinung eines Experten wäre die Restaurierung teurer gekommen als eine neue Fahne.“ Außerdem trage das alte Modell noch den Schriftzug „Männergesangsverein Münsing-Ammerland“, was längst nicht mehr zutreffe.

Aktuell zählt der Verein 38 aktive Mitglieder. Davon sind 17 Sopranistinnen, zwölf Altistinnen und zehn Männerstimmen. Gesungen werden daher dreistimmige Chorsätze. Lutgarde Grünwald sagt: „Um wieder ausgewogen vierstimmig singen zu können, bräuchten wir noch ein paar gute Männerstimmen, sowohl Tenöre als auch Bassstimmen.“

Über die neue Fahne freut sich die Vorsitzende. Das feine Tuch trage auch im Zeitalter von Social Media ein Stück weit zur Identifikation bei. Sie sei Teil der bayerischen Tradition und Kultur. Gefertigt wurde das Schmuckstück in der Fahnenstickerei Eibl in Olching. Die Weihe findet im Rahmen eines Gottesdienstes ab 10 Uhr in der Ammerlander Kirche statt. Der Gesangsverein hat für den feierlichen Anlass die Missa brevis Nr.7 von Charles Gounod einstudiert. Gegen 12 Uhr findet im Gemeindesaal in Münsing an diesem Sonntag ein Mittagessen für geladene Gäste statt. Ab 14.30 Uhr lädt der Verein alle Interessierten zu einem offenen Singen mit Alois Brustmann bei Kaffee und Kuchen in den Gemeindesaal ein.

+ Der alte Begriff Männergesangsverein passt nicht mehr, weil kaum mehr Männer in Münsing-Ammerland singen. Dem trägt die neue Fahne mit dem allgemeineren Begriff „Gesangsverein“ Rechnung. © Foto: Lühr Der Gesangsverein kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. 1902 gründeten einige sangesfreudige Männer den Musikverein Münsing-Ammerland. Sie trafen sich regelmäßig im Gasthof Sailer in Ammerland. „Frauen gingen damals abends nicht ins Wirtshaus“, sagt Grünwald. Dafür waren die Herren voll bei der Sache. Wie der Vereinschronik zu entnehmen ist, gaben sie ihren ersten Liederabend bereits im Jahr eins nach der Vereinsgründung. Die Sänger spielten auch Theater und veranstalteten Faschingsbälle und Singspiele. „Es war stets eine fröhliche Runde“, ist es nachzulesen.

Über die Kriegsjahre 1914 bis 1918 ruhten die Aktivitäten. Danach nahm die Vereinigung wieder Fahrt auf und zählte schon bald 42 aktive Mitglieder. Man lud zum Gausingen ein und erwarb sogar ein eigenes Klavier. 1938 erfolgte die Umbenennung von Musikverein in Männergesangsverein Münsing-Ammerland. In jenem Jahr trafen sich die Mitglieder allerdings recht selten, da wegen der Maul- und Klauenseuche ein allgemeines Versammlungsverbot herrschte. Kriegsbedingt musste der Verein seine Aktivitäten 1939 erneut einstellen. Neun Jahre später gründete er sich im Gasthof Sailer wieder.

Die Chronik erzählt von einer netten Begebenheit: Im Winter 1956 lud der Gesangsverein zu einem Sängerball in den Altwirt in Münsing ein. Es war ein lausig kalter Winter und ein noch kälterer Abend. Trotzdem wollten alle dabei sein. Nach längeren Fußmärschen kamen sie schlotternd im Wirtshaus an. Doch bevor der Ball überhaupt beginnen konnte, mussten die Musiker erst ihre Instrumente am Ofen auftauen. Das Fest mit viel Musik, Gesang und Tanz soll dennoch sensationell schön gewesen sein.

Später probten die Sänger zehn Jahre lang alle drei Wochen mit dem gemischten Chor in Münsing. Die Folge war, dass auch im beschaulichen Ammerland 1976 endlich Frauen offiziell in den Männergesangsverein aufgenommen wurden. Bei allen Festumzügen in Münsing nahm der nunmehr gemischte Gesangsverein teil. 2002 feierte er sein 100-jähriges Bestehen und erhielt für besondere Verdienste um die Pflege der Chormusik und des Volksliedes die Zelterplakette vom Bundespräsidenten.

„Unser Verein gestaltet auch heute das Dorfleben mit“, berichtet die Vorsitzende. Er singe beim Jahrtag der Vereine, bei der Maiandacht und am Totensonntag, er veranstalte alljährlich das traditionelle Adventssingen, lade zum Offenen Singen ein und schmettere auf Wunsch auch im privaten Garten seine Lieder. Das Repertoire ist entsprechend vielseitig. Es reicht von der klassischen Messe über Volkslieder bis hin zu Schlagern.

Wer sich von der großen Bandbreite und der netten Atmosphäre überzeugen will, ist herzlich eingeladen zum Offenen Singen am kommenden Sonntag. Beginn: 14.30 Uhr im Gemeindesaal. Tanja Lühr