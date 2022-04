Widerstand gegen Funkmast am Münsinger Sportgelände wächst

Teilen

In Münsing wächst der Widerstand gegen einen geplanten Mobilfunkmast am Hartlweg. © Archiv

Eine Anwohnerinitiative überreicht Bürgermeister Michael Grasl 134 Unterschriften. Die Suche nach einem Alternativstandort läuft

Münsing – Gegen den oberhalb des Hartlwegs geplanten Mobilfunkmast regt sich mittlerweile massiver Widerstand. Die unmittelbaren Anwohnerinnen Irmgard Sebald und Annemarie Pfatrisch haben Bürgermeister Michael Grasl am Freitag eine Liste mit 134 Unterschriften gegen den Standort übergeben.

Wie berichtet hatte Hans Ulrich vom Büro funktechanalyse dem Gemeinderat Ende März den Platz am Waldrand zwischen Münsing und Ammerland als am besten geeignet empfohlen, um die Bereiche Münsing-West, Ammerland, Wimpasing und die Staatsstraße Holzhausen mit Mobilfunk zu versorgen und gleichzeitig so wenige Anwohner wie möglich zu beeinträchtigen. Vorausgegangen war eine Anfrage eines Mobilfunkanbieters.

Die Unterzeichner des Bürgerantrags fordern die Gemeinde auf, trotz des Gemeinderatsbeschlusses für den sogenannten Standort A21 eine Alternative zu suchen. „Wir möchten keinesfalls den Funkmast verhindern oder einem anderen Bürger zuspielen“, schreiben die Initiatorinnen. Gerne seien sie bereit, bei einer erneuten Suche aktiv mitzuwirken und im offenen Dialog eine gute Lösung für alle Beteiligten zu finden.

Mehr zum Thema Mobilfunk: Gemeinde Münsing steht unter Zugzwang

Dazu ist Bürgermeister Grasl bereit. Die Gemeinde werde versuchen, in Zusammenarbeit mit Hans Ulrich die komplexen Berechnungen und Vorprüfungen nochmals für alle interessierten Bürger zu erläutern, schreibt er in einer Pressemitteilung. „Ob nun ein besser akzeptierter beziehungsweise hinsichtlich Wirkungsgrad und Minimierung von Belastung geeigneterer Standort ermittelt werden kann, bleibt abzuwarten“, äußert er sich zurückhaltend. Wegen der Geländeunterschiede gebe es in dem Bereich nicht allzu viele Optionen.

Zahlreiche Bürger hatten bereits gegen den bei Attenkam geplanten Mobilfunkmast erfolgreich protestiert. Damals hatten Bewohner Holzhausens über 1300 Unterschriften gesammelt, um zu verhindern, dass ein konkreter Bauantrag der Telekom umgesetzt wurde. Für den Bereich Holzhausen fand die Gemeinde daraufhin mithilfe des Büros funktechanalyse ein anderes Grundstück. Wie Hans Ulrich in der Gemeinderatssitzung sagte, würde der Mast auf diesem Grundstück aber nicht ausreichen, um Münsing-West, Ammerland und die gesamte Staatsstraße zu versorgen.

Dem Vorwurf der Bürgerantragstellerinnen, der Gemeinderat habe bei der Abstimmung über wichtige Informationen nicht verfügt, weist Grasl zurück: „Alle Gemeinderäte haben mit der Ladung das komplette Gutachten von Herrn Ulrich erhalten, so wie es in derart wichtigen Angelegenheiten üblich ist“.

tal

Aktuelle Nachrichten aus Münsing lesen Sie hier.