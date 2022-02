Wohnstift in Münsing bleibt umstritten - Bürgerbegehren-Initiatoren legen nach

Umstritten: das geplante Seniorenwohnstift in Ambach © archiv

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens übergeben ein Gutachten an Bürgermeister Michael Grasl. Sie fordern, dass das Seniorenwohnstift kleiner gebaut wird.

Münsing – „Wir wollen einfach, dass kleiner gebaut wird. Dafür fühlen wir uns den rund 430 Bürgern gegenüber, die unterschrieben haben, verpflichtet“, sagt Alexandra Theiss, eine der Initiatorinnen des Bürgerbegehrens für eine Größenreduzierung des in Ambach geplanten Seniorenwohnstifts. Wie berichtet haben Theiss und ihre Mitstreiter Bürgermeister Michael Grasl ein Gutachten übergeben, in dem drei Fachleute zu anderen Zahlen als die Gemeinde kommen.

Diese geht nach einer Nachberechnung von 4784 Quadratmetern überbauter Fläche auf dem Wiedemann-Grundstück aus. Das „Kuratorium Wohnen im Alter“ plant demnach eine Flächenversiegelung von 5060 Quadratmetern. Das Anliegen der Unterstützer des Bürgerbegehrens, nicht größer als bisher zu bauen, wäre so erfüllt.

Die von Alexandra Theiss und Anatol Regnier beauftragten Sachverständigen kommen zum Ergebnis, dass 4439 Quadratmeter im Bestand und 5190 Quadratmeter im Vorhaben überbaut sind. Das wären 17 Prozent mehr. Die Daten der Gemeinde beruhten offenbar nicht auf der Baunutzungsverordnung (BauNVO), sondern es seien „frei gewählte Methoden“ herangezogen worden, schreiben die Initiatoren.

Streit um Seniorenwohnstift: Bürger schreiben Brief an Bürgermeister Grasl

Richtigerweise sei nach Auffassung ihrer Gutachter die Grundfläche unter Anwendung des geltenden Rechts, also gemäß Paragraf 19 der BauNVO, zu bestimmen. „Wir bitten die Gemeinde, Umplanungen zu veranlassen, mit denen der Gemeinderatsbeschluss zum Bürgerbegehren erfüllt wird“, heißt es in dem Brief an Grasl.

Münsings Rathauschef hat zugesagt, die Zahlen von Fachleuten prüfen zu lassen. Einem Runden Tisch im Anschluss, wie von den Initiatoren gewünscht, steht er offen gegenüber. Auch Alexandra Theiss betont: „Wir wollen hier nicht auf eine aggressive, sondern auf eine kommunikative Art unser Ziel erreichen.“ TANJA LÜHR

