Pizza dauert zu lang: Münchner randaliert an  Ambacher Kiosk - und bedroht die Besitzer

Das Warten auf seine Pizza dauerte einem Münchner am Starnberger See zu lange - daraufhin fing er an, am Kiosk zu randalieren.

Der Mann war nicht mehr ganz nüchtern

von Sabine Schörner

Ein betrunkener Münchner randalierte am Sonntag an einem Kiosk am Starnberger See und beleidigte die Besitzer. Der Auslöser: Dem Mann dauerte das Warten auf seine Pizza zu lange.