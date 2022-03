Schmiede hämmern Friedensnägel für ukrainische Kriegsopfer

Perfekt abgestimmtes Teamwork: Abwechselnd bearbeiten die Schmiede (v. li.) Christian Holl, Daniel Effenberg und Albrecht Rühle das heiße Eisen. © Matthias Wupper

Ein Dutzend Schmiede hat am vergangenen Wochenende in Degerndorf lange Nägel gefertigt und verkauft. Der Erlös geht an ukrainische Kriegsopfer.

Münsing – Nägel mit Köpfen wurden am Sonntagnachmittag in Degerndorf an der Angerbreite gemacht: Ein Dutzend Schmiede um Initiator Tom Carstens stellte auf dessen Hof und in der Werkstatt sogenannte Friedensnägel zugunsten der Ukraine her. Der Rotary-Club Wolfratshausen-Isartal wird dafür sorgen, dass das bei der Aktion gespendete Geld zu 100 Prozent in den Kriegsgebieten landet.

Die Aktion gibt es schon seit 2014

2014 begann das Schmieden für den Frieden. Die Werkstatt von Viktor Burduk, einem Berufskollegen von Carstens im ukrainischen Donezk, war bei einem Bombenangriff zerstört worden. Gemeinsam mit seinen Freunden in Deutschland und Österreich schmiedete der Degerndorfer daraufhin 20 Zentimeter lange Friedensnägel, in deren Kopf eine Taube und das Wort „Peace“ eingeprägt sind. Das Geld aus dem Verkauf schickten die Handwerker nach Donezk, damit sich Burduk eine neue Existenz aufbauen konnte.

Stolze Besitzer eines Friedensnagels: Martin Florian aus Geretsried mit seiner Tochter Laura. © Matthias Wupper

Ob der Kollege heute noch in der erneut unter Beschuss stehenden Stadt lebt, weiß Carstens nicht. Der Kontakt sei leider abgerissen, sagt er. Doch seit der Aktion treffen sich Schmiede in ganz Europa jedes Jahr am 8. Mai, dem Tag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs, um die Nägel herzustellen und für Hilfsprojekte zu spenden. Zu den prominenten Unterstützern gehören Meisterschmied Alfred Bullermann und der Schauspieler Heinz Hoenig.

TV-Star Heinz Hoenig ist ein prominenter Unterstützer

Zugunsten der Ukraine droschen die Schmiede am Sonntag mit schweren Hämmern auf Metall ein. Im Freien standen bis zu fünf Mann um die Feuerstelle. Die anderen bearbeiteten die fertigen Nägel in der Werkstatt auf dem Amboss und stanzten die Symbole ein. Von Inzell bis Stuttgart waren die kräftigen Kerle in ihren Schürzen angereist, um Carstens zu unterstützen. „Das ist Ehrensache“, meinte Albrecht Rühle aus Weinstadt.

Martin Füger, Mitglied des Rotary-Clubs Wolfratshausen-Isartal und Fachhändler für Industrie- und Handwerksbedarf in Geretsried, hatte den Stahl für die Nägel gestiftet. Er verteilte auch die fertigen Unikate samt Zertifikaten gegen eine Spende. Zwischen 100 und 300 Euro waren die Besucher bereit zu geben.

Bis zu 300 Euro für einen Nagel mit Friedenstaube

Eines erstanden Martin Florian und seine achtjährige Tochter Laura. „Klar, machen wir mit bei so einer super Sache“, meinte der Geretsrieder. Er kenne „den Tom“ von einem Kurs, in dem er sich ein Messer geschmiedet habe – „mein ganzer Stolz“. Othmar Holzer aus Degerndorf kaufte gleich einen handgeschmiedeten Hammer zu seinem Nagel dazu, nach dem Motto: „Wenn schon, denn schon“. Auch Münsings Bürgermeister Michael Grasl schaute während einer Radtour vorbei.

Kultur-Impresario Wolfgang Ramadan (ebenfalls Rotarier) und Kabarettist Josef Brustmann unterstützten das Benefizprojekt. Während Ramadan launig Verlosungen moderierte, sang Brustmann zur Zither nachdenkliche Lieder wie „Vater, komm erzähl’ vom Krieg“.

Die Stimmung auf dem Hof war trotz des ernsten Hintergrunds der Veranstaltung alles andere als gedrückt. Die Frauen aus dem Dorf hatten wie die Weltmeisterinnen Kuchen gebacken. Freundinnen des Ehepaars Carstens brutzelten Kässpatzn mit Zwiebeln, es gab Limo für die Kinder sowie Bier und Prosecco für die Erwachsenen.

Rotary-Präsident Florian Sachers und seine Frau Ute zeigten sich beeindruckt, was der Metallgestalter aus Degerndorf alles auf die Beine gestellt hatte. Sachers war gebeten worden, dass sein ehrenwerter Verein die Verteilung des Geldes übernehmen möge. Es werde an den übergeordneten Distrikt weitergeleitet. Dort entscheide man, wofür es eingesetzt werde, so der Präsident. „In jedem Fall geht es zu 100 Prozent an die, die es brauchen.“

