Nächste Hürde für Dorfladen: Betreiber laden zu Fest ein - um Spenden zu generieren

Von: Doris Schmid

Eva Kirchner, Teamleiterin im Geltinger Dorfladen, plant mit ihren Kollegen ein Dorfladen-Fest am Muttertag. © sh/Archiv

Im Dorfladen Gelting ist die Kühlung kaputt. Um ein Ersatzgerät zu beschaffen, wollen die Betreiber des Geschäfts nun mit einem Fest Spenden generieren.

Gelting – Die Betreiber des Geltinger Dorfladens stehen vor der nächsten Hürde: Die Kühlung für die Milchprodukte ist defekt. Ein Ersatzgerät soll mit Spenden finanziert werden. Aus diesem Grund findet am 13. Mai im und vor dem Dorfladen ein Fest statt.

Im vergangenen Jahr waren die Zeiten nicht einfach für den Genossenschaftsladen in der Geltinger Dorfmitte. Wie berichtet drohte die Schließung. Mit Briefkastenwerbung erholte sich der Laden wieder. Jetzt ging die Kühlung kaputt. Das sei schon sehr dramatisch gewesen, sagt Teamleiterin Eva Kirchner im Gespräch mit unserer Zeitung.

Nächste Hürde für Dorfladen Gelting: Kühlung ist defekt

Und man habe improvisieren müssen. „Dann haben wir überlegt, was wir tun können.“ Das Team erinnerte sich an die gelungene Kuchenbackaktion zugunsten ukrainischer Mütter und deren Kinder am Muttertag vergangenen Jahres und beschloss, eine ähnliche Aktion zu organisieren, um ein neues, stromsparendes Kühlregal zu finanzieren.

Aus diesem Grund steht der diesjährige Muttertag am 13. Mai ganz im Zeichen des Dorfladens. Die Betreiber laden zu einem Fest ein, bei dem für das leibliche Wohl bestens gesorgt wird. „Vom traditionellen Grillgut bis zur Schupfnudelpfanne, von verschiedenen Käsevariationen bis zum Südtiroler Speck kann man sich kulinarisch verwöhnen lassen“, teilt der Dorfladen mit. Bei den Erfrischungen reicht die Vielfalt von zahlreichen alkoholfreien Getränken über Bier, Wein bis hin zum Aperol Spritz.

Dorfladen Gelting: Betreiber laden am Muttertag zu Fest ein

Ein besonderes „Highlight“ sei das große Angebot von hausgemachten Kuchen, auch zum Mitnehmen. „Der Dorfladen nimmt noch Kuchenspenden entgegen.“ Für Kinder werden einige Attraktionen vorbereitet. So kommt die Geltinger Feuerwehr mit einem Fahrzeug und einer Wasserspritzwand. Auch Dosenwerfen und Kinderschminken sind vorgesehen. „Wir freuen uns schon sehr auf die Veranstaltung, zahlreiche Helfer werden uns unterstützen“, so Vorstandsmitglied Silke Nöller-Granget in einer Pressemitteilung.

Darüber hinaus gibt es an diesem Freitag, 5. Mai, um 20.30 Uhr ein Benefizkonzert in der Geltinger Kleinkunstbühne Hinterhalt. Der Geretsrieder Liedermacher Willi Sommerwerk spielt, und ein Teil der Einnahmen soll in die neue Dorfladen-Kühlung fließen. Es gibt keine festen Eintrittspreise. Jeder gibt, so viel er kann. nej

Info

Der „Tag des Dorfladens“ findet am Samstag, 13. Mai, von 12 bis 18 Uhr am Dorfplatz und im Laden statt. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung um eine Woche verschoben.

