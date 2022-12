Die neue Mitte in Geretsried lädt zum Verweilen und Wohlfühlen ein – auch Weihnachtsshopping ist möglich

Verweilen Sie in Geretsried. Die Neue Mitte lädt zu Schaufensterbummel, Inspiration und Weihnachtsshopping ein. © Stadt Geretsried

Märkte, Feste und Veranstaltungen im lebendigen Stadtkern von Geretsried. Sie finden sicherlich auch Inspiration für Geschenkideen.

Eine Mischung aus Tradition und Moderne – gepaart mit Einkaufserlebnis, Gastronomie und urbanem Flair: Die Neue Mitte in Geretsried bietet all das. Nicht nur die breite Auswahl an Einzelhändlern, Supermärkten und Dienstleistern, die rund um Karl-Lederer-Platz und Egerlandstraße ihre Läden betreiben, lohnen einen Besuch. Denn die Neue Mitte in Geretsried hat sich mit Märkten, Festen und Veranstaltungen zu einem lebendigen Stadtkern für alle Altersklassen entwickelt – auch zum Weihnachtsshopping. Von Schmuck, Büchern und Sportartikeln, bis hin zu Bekleidung, Feinkost und Backwaren: Das Geretsrieder Zentrum bietet eine breite Auswahl an Geschenkideen und Inspiration.

Shopping im Geretsrieder Zentrum: Mit Bus und Bahn kommen Sie an Ziel

Fahrradfahrer genießen die unkomplizierte Anfahrt zur Neuen Mitte: Auf dem breiten und gut gepflegten Radweg, der parallel zur B11 verläuft – sicher von der Fahrbahn abgetrennt und mit viel Grün rundherum – gelangen Besucher aus allen Richtungen entspannt und schnell an ihr Ziel. Nicht nur bei schlechtem Wetter ist der Umstieg in die öffentlichen Verkehrsmittel problemlos möglich. Um die Neue Mitte herum gibt es mehrere Bus-Haltestellen, auch für den neuen Express-Bus (X-Bus), der eine Direktverbindung von der S-Bahn-Station in Wolfratshausen, über Geretsried nach Bad Tölz bietet. Von diesem Halt sind es nur rund wenige Meter zur Neuen Mitte. Nach Abschluss der Bauarbeiten in der Egerlandstraße im Frühjahr 2023 werden zwei weitere Bushaltestellen entstehen, um das Zentrum wieder direkt an den öffentlichen Nahverkehr anzubinden und die Anreise noch komfortabler zu gestalten. Wer kein eigenes Auto hat oder lieber nachhaltig unterwegs ist, profitiert von diesen öffentlichen Angeboten.

Das Zentrum von Geretsried erreichen Sie auch mit dem Auto

Hindernisläufe um parkende Autos sind beim Besuch im Zentrum Geretsrieds genauso wenig nötig wie lästige, zeitfressende Parkplatzsuche: Für Besucher, die mit dem eigenen Pkw kommen, gibt es in der großzügigen zentralen Tiefgarage unter dem Karl-Lederer-Platz genügend komfortable und breite Parkplätze. Die Tiefgarage wird bis in die Egerlandstraße erweitert und bietet künftig ausreichend Platz für Gäste, die von drei verschiedenen Richtungen ein- und ausfahren können. Der Verzicht auf oberirdische Stellplätze – von zwingend notwendigen Kurzzeit-Parkplätzen abgesehen – bietet weitere Vorteile: Die Gehwege sind für Fußgänger angenehm breit, Radfahrer können sich sicher bewegen und Autofahrer freuen sich, dass ihr Fahrzeug wettergeschützt abgestellt ist. Die Neue Mitte gehört den Menschen, die dort spazieren, einkaufen, sich aufhalten und etwas erleben möchten.

Die neue Mitte von Geretsried gehört den Menschen: Viel Platz und regionale Angebote

Dazu gibt es reichlich Möglichkeiten im Zentrum der größten Stadt im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Beliebt ist der wöchentliche Grüne Markt. Lokale Anbieter verkaufen dort immer dienstags ihre nachhaltigen, regionalen und saisonalen Produkte. Auf dem Karl-Lederer-Platz können Kunden von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr aus einer großen Auswahl an Gemüse, Obst, Fleisch, Fisch, Molkereierzeugnissen, Backwaren und Feinkost wählen und jederzeit unbekannte Leckereien probieren. Thematische Märkte – wie der jedes Jahr sehr gut besuchte Künstlermarkt, Streetfood-Festivals, Vereinsfeste mit bunter Auswahl, der stimmungsvolle Christkindlmarkt und andere Höhepunkte – locken Bürger und Besucher der Stadt zum Bummel in die Neue Mitte. Cafés und Bistros bieten eine gemütliche und im wahrsten Wortsinn geschmackvolle Auszeit.

Auch optisch bietet die Neue Mitte eine spannende Mischung: Das urbane, moderne Puls G und der fünfstöckige Neubau am Karl-Lederer-Platz 7 sind architektonische Meilensteine, direkt um das historische, imposante Rathaus. Bodenbeläge, Kunstwerke, Pflanzen und Bäume, Sitzmöglichkeiten, Beleuchtung sowie Brunnen und Wasserspiele – die Gestaltung des öffentlichen Raumes ist vielfältig und prägt die Identität der Neuen Mitte. Im Zentrum in Geretsried kommt alles zusammen, was zusammengehört - ein Ort zum Wohlfühlen, Verweilen und Erleben.