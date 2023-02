Willkommen im neuen Museum Wolfratshausen

Die Ausstellung lässt Geschichten vom Alltag an der Loisach durch Filme, Hörstationen und weiteren interaktiven Elementen aufleben. © Adrian.Greiter.Photodesign

Mit spannendem Konzept und auf 400 Quadratmetern neu gestalteter Ausstellungsfläche präsentiert das neue Museum der Stadt Höhepunkte aus 1000 Jahren Stadtgeschichte.

Anschaulich, multimedial und barrierefrei

Die neue Dauerausstellung im aufwendig sanierten Gebäude am Untermarkt 10 reicht von der 1000-jährigen Vergangenheit Wolfratshausens bis in die Gegenwart. Zu Beginn der Schau zieht ein riesiges Wandbild die Blicke auf sich. Es zeichnet den Verlauf des Flusses nach, der für die Entwicklung der Stadt prägend ist: Auf der Loisach transportierten Flößer schon im Mittelalter Waren und Personen. In Wolfratshausen bekamen sie es mit der „Kalten Angst“ zu tun – jener berüchtigten und gefährlichen Umfahrung am Floßkanal, an der es zu tragischen Unfällen kam.

Die Ausstellung lässt Geschichten vom Alltag an der Loisach durch Filme, Hörstationen und weiteren interaktiven Elementen lebendig werden. In den unterschiedlich gestalteten Räumen werden bis heute relevante Lebenswelten wie Gewerbe, Vereine und Religion vorgestellt.

Handverlesene Exponate in sieben Räumen

Die Dauerausstellung der Stadt Wolfratshausen betont die Aussagekraft der Exponate: Zu entdecken gibt es einmalige Objekte wie ein Hundehalfter, das der vierbeinige Begleiter einer ehemaligen Botengängerin zu tragen hatte. Die Exponate reichen bis zur Gegenwart, denn auch die Polizeijacke aus der in Wolfratshausen spielenden Krimiserie „Hubert und/ohne Staller“ hängt an dem über 1000 Jahre verbindenden Zeitstrahl, der die Wolfratshauser Geschichte verbindet.

Viele Stücke setzen den Menschen des Ortes ein Denkmal: Interessierte erfahren etwa, warum der als Märtyrer verehrte Rompilger Nantovinus im 13. Jahrhundert in Wolfratshausen den Tod fand. Sie können sich ein Bild davon machen, wie sich das beschauliche Leben veränderte, als erste Urlauber und die Münchner Bohème ab 1891 mit der neu erbauten Isartalbahn anreisten.

Sammeln, Bewahren und Vermitteln

Im Raum zum Thema Gewerbe wurde ein Teil des Kolonialwarenladens der Familie Geiger originalgetreu wiederaufgebaut. Seine Einrichtung stammt aus der Zeit um 1890. Die Traditionsgaststätten Humpl- und Haderbräu spielen in diesem Teil der Schau ebenso eine Rolle, wie Gewerbebetriebe und ortsansässige Wirtschaftspreisträger der Gegenwart. An einer Medienstation verraten Wolfratshauserinnen und Wolfratshauser im Rahmen von Interviews ihre persönliche Sicht auf die Stadt. „Mitmachen“ lautet das Motto im museumspädagogischen Studio: Schulklassen und Gruppen können hier gestalterisch tätig werden.

Ein Museum – mächtig in Bewegung

Orientierung im langen Lauf der Geschichte bietet ein wandfüllender 15 Meter langer Zeitstrahl. Er zeichnet die wichtigsten historischen Ereignisse von der Erwähnung des Ortes 1057 als „Wolueradeshusun“ bis in die Jetztzeit nach. Mutmaßungen über die weitere Zukunft der Stadt sind erwünscht, denn die Zeitleiste ist bis 2050 erweiterbar.

Das Museum Wolfratshausen ist mehr als einen Besuch wert. Dafür sorgen auch Sonderausstellungen im „Wallner-Bockhorni-Kabinett“ im Erdgeschoss des Gebäudes. Der Multifunktionsraum steht für Sonderausstellungen zur Verfügung. Er kann aber auch für Veranstaltungen von Vereinen und Organisationen gebucht werden. Auf Barrierefreiheit und Inklusion wurde in allen Räumen des Museums geachtet. Fragen hierzu beantwortet die Tourist-Information im Museumsgebäude. Hier können Besucher Tickets kaufen und Führungen buchen.

Tipp: Im benachbarten Kaffeehaus VELVET lässt sich ein Streifzug durch Wolfratshausens Geschichte wunderbar ausklingen.

Adresse

Museum Wolfratshausen

Untermarkt 10

82515 Wolfratshausen

Telefon: 08171 / 214-206

Web: www.museum.wolfratshausen.de

Öffnungzeiten

Mittwoch 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr Donnerstag 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr Freitag 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr Samstag 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr Sonn- und Feiertage 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr