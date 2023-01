Aufruf von Familientreff Wuselvilla in Geretsried war erfolgreich

Teilen

Neuer Vorstand: (v. li.) Alexandra Stofer, Betül Cakir-Möckl, Marlene Mauss, Simone Bunk mit Lucie und Kristiana Keil. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Familientreff Wuselvilla in Geretsried hat ein neues Vorstandsteam gefunden. Damit kann es weitergehen. Der Verein sieht sich wieder gut aufgestellt.

Geretsried – Der Familientreff Wuselvilla hat eine neue Vorstandschaft. Nach dem Appell der bisherigen Vorsitzenden Kerstin Menk haben sich am Montagabend in der Jahresversammlung in Geretsried doch genügend Frauen gefunden, die die Arbeit im Vorstandsteam fortsetzen wollen.

Neues Vorstandsteam für Familientreff Wuselvilla gefunden

Wie berichtet gab Menk den Vorsitz auf, weil sie ihr viertes Kind erwartet. Auch Katrin Michel möchte künftig kürzertreten. Beide waren erst im März vergangenen Jahres gewählt worden. Zusammen mit Alexandra Spiel, Marlene Mauss und Betül Cakir-Möckl brachten sie einige neue Angebote auf den Weg und führten den Verein mit aktuell 216 Mitgliedern gut aus der Corona-Krise.

Von der alten Mannschaft geblieben sind Marlene Mauss und Betül Cakir-Möckl. Neu gewählt wurden Alexandra Stofer, Kristiana Keil und Simone Bunk. Wer welchen Posten übernimmt, machen die Frauen noch intern aus. So ist es seit jeher üblich im Verein, der bis vor einem Jahr Mütterzentrum hieß.

Kerstin Menk blickte in ihrem Bericht auf zahlreiche erfolgreiche Veranstaltungen im Jahr 2022 zurück. Die Osterfeier mit Feuer, ein Familien-Flohmarkt, die Sommer-Olympiade, der Martinsumzug und der Besuch des Nikolauses zählten zu den Höhepunkten. An festen Einrichtungen hat sich die Vorkindergartengruppe „Wirbelwinde“ für Eineinhalb- bis Dreijährige etabliert. „Wir entlasten damit ein wenig die ausgebuchten Krippen in der Stadt“, sagte Menk.

Wuselvilla Geretsried: Täglich Familiencafé zum Austausch und Spielen

Beliebt seien auch der neu eingeführte Väterabend und der Gesellschafts-Spieleabend für Erwachsene. Mangels Interesse wieder aus dem Programm genommen wurden dagegen der Eltern-Erfahrungsaustausch und der Spielenachmittag für Kinder. Froh ist man um Vorleserin Elisabeth, eine erfahrene Lesepatin der Grundschule, die regelmäßig in die Wuselvilla kommt.

Wichtig sind und bleiben die offenen Treffen, die auch für Nicht-Mitglieder gedacht sind. Täglich lädt das Team zum Familiencafé ein. Während die Mütter und Väter bei einer Tasse Kaffee und einer kleinen Brotzeit ratschen können, dürfen die Kleinen nach Herzenslust spielen. Für die Organisation bedankte sich Kerstin Menk bei Simone Bunk.

Auch ehrenamtlich gearbeitet wurde im vergangenen Jahr viel in den Räumen an der Adalbert-Stifter-Straße (hinter der Stadtbücherei). Die Eltern verlegten einen neuen Fußboden, fliesten die Treppen neu und bauten umweltfreundliche Toilettenspülungen ein. Im Garten stehen jetzt ein neues Spielhaus und zwei Voltigierpferde aus Holz. Dank verschiedener Zuschüsse von Stadt, Freistaat und Stiftungen konnten die Anschaffungen bewerkstelligt werden, hieß es in der Jahresversammlung. In der Vereinskasse liegen immer noch 31 000 Euro. Mütterzentrum und später Wuselvilla haben in der Vergangenheit fleißig für einen eventuellen Anbau gespart. Ob die Stadt ihn errichtet, ist jedoch fraglich.

Tanja Lühr

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.