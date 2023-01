Einmalige Chance! Traditions-Gastätte im Isarwinkel sucht neuen Pächter

Der Kramerwirt ist vor allem bei Stammgästen aus München beliebt. © Willibald Kramerwirt GmbH

Ab frühstens April 2023 und spätestens Frühjahr 2024 sucht der „Kramerwirt“ in Arzbach bei Bad Tölz einen Nachfolger – und bietet diesem gleich eine 6-Zimmer-Wohnung.

Motiviert, voller Ideen, mit viel Gespür für Oberbayern und einer guten Portion unternehmerischem Geschick. So stellt sich Kilian Willibald die Wirte für seine Traditions-Gaststätte, den „Kramerwirt“ in Arzbach bei Bad Tölz vor.

Der „Kramerwirt“ ist nicht nur der lebendige Mittelpunkt im Dorf in Wurfweite zur Kirche, sondern auch ein über die Landkreisgrenzen hinaus bekannter und beliebter Veranstaltungsort. Der Besitzer des kultigen Wirtshauses, der Lenggrieser Bauunternehmer Kilian Willibald, sucht jetzt neue Pächter.

Fünf Jahre führte zuletzt Michaela Kurz und ihr Partner Hans-Dieter Kremkow die Gaststätte. Aus gesundheitlichen Gründen muss das Wirtepaar in naher Zukunft aufhören.

Der Kramerwirt hat großes Potenzial und uns werden die Stammgäste fehlen.

Regelmäßig kommen Stammkunden aus München zum Kramerwirt

Bei schönem Wetter lockt ein Biergarten mit 120 Plätzen © Willibald Kramerwirt GmbH

Sowohl aus unmittelbarer Nähe als auch aus der zirka 55 Kilometer entfernten Münchner Innenstadt kommt regelmäßig Stammkundschaft in das Lokal. Auch Touristen und Tagesausflügler kehren häufig ein. Immerhin ist der „Kramerwirt“ nicht zu übersehen – an der Arzbacher Hauptstraße gelegen zwischen Bad Tölz und Lenggries. Nur wenige Meter entfernt verläuft der hoch frequentierte Isarradweg und zum Wanderparkplatz Längental ist es ein Katzensprung.

Der Kramerwirt als beliebter Veranstaltungs- und Drehort

Das Wirtshaus ist vielfältig. Es bietet eine urige Gaststube mit 50 Sitzplätzen sowie einen schattigen Biergarten mit 120 Plätzen. Dazu gibt es zwei Veranstaltungssäle: die große Tenne mit bis zu 200 Plätzen und der kleine Saal mit 90 Plätzen. Beide Räumlichkeiten sind begehrte Locations für Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeiern und Co.

Aber auch Fernsehproduktionen sind sich der Vorteile des „Kramerwirts“ bewusst. „Hier wurden schon diverse TV-Sendungen aufgezeichnet, der Bayerische Rundfunk fragt regelmäßig an, da der Veranstaltungssaal gut mit den Fernseh-Trucks angefahren werden kann“, erklärt Willibald. Regelmäßig finden im „Kramerwirt“ Kulturveranstaltungen statt – so auch viele Events vom KKK (KleinKunstKultur). „Mir ist es sehr wichtig, dass die künftigen Pächter das abwechslungsreiche kulturelle Angebot weiter anbieten.“

Der „Kramerwirt“ ist Willibalds Herzensprojekt. „Meine Oma ist dort geboren, sie war die Wirtstochter.“ 2010 hat der Grundstückseigentümer die Gaststätte innen und außen vollständig erneuert und erweitert, einschließlich der zur behördlichen Neugenehmigung und notwendigen Parkplätze. Das gilt auch für die Küche und das Inventar. „Es ist alles komplett vorhanden und in einem Top-Zustand.“

Damit das facettenreiche Potenzial der Traditionsgaststätte weiter ausgeschöpft werden kann, sucht der Verpächter ab frühstens April 2023 und spätestens Frühjahr 2024 Nachfolger. Bestenfalls eine junge Familie. „Um das große Unternehmen erfolgreich zu führen, braucht man gastronomische und unternehmerische Erfahrungen. Man muss vieles koordinieren“, weiß Willibald. „Da es eine authentische bayerische Gaststätte ist, soll es einen Stammtisch geben und Vereine sollen wie gehabt hier zusammensitzen können. Die Wirte sollten unbedingt in der unmittelbaren Nähe wohnen“, so die Vorstellungen des Besitzers. Für genügend Wohnraum hat er gesorgt:

Zum Kramerwirt gehört eine moderne, ins Haus integrierte Wohnung mit sechs Zimmern auf zirka 185 Quadratmetern.

Jetzt bewerben

Überdies möchte Willibald, dass die künftigen Wirte weiterhin eine alpenländische Karte führen. „Gerne mit modernen Einschlägen, wie ein paar vegetarischen Gerichten, oder anderen internationalen Ideen.“ Der Verpächter bietet einen 5-Jahresvertrag mit Option zur Verlängerung an.

Übrigens: Der „Kramerwirt“ zählt zu den wenigen brauereiunabhängigen Wirtshäusern.

Ist Ihr Interesse geweckt? Sie fühlen sich den Herausforderungen gewachsen?

Kilian Willibald freut sich auf Ihre Bewerbung.

Tel: 08042-5055

E-Mail: info@kilian-willibald.de

Web: www.kramerwirt-arzbach.de