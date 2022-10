Political Correctness ist ihr egal: Das neue Programm von Luise Kinseher in Gelting

Schätzt die familiäre Atmosphäre im Hinterhalt: Kabarettistin Luise Kinseher bei der Vorpremiere. © Hans Lippert

Vorpremiere im Geltinger Hinterhalt: Einen umjubelten Abend erlebten die Besucher von Kabarettistin Luise Kinseher‘s neuem Programm „Wände streichen, Segel setzen“.

Gelting – Sie hat lange daran gearbeitet, aber jetzt steht alles, passt alles. „Es war die beste Vorpremiere mit einem hervorragenden Publikum“, meinte Kabarettistin Luise Kinseher müde, aber fröhlich, nach ihrem umjubelten Auftritt am Samstagabend in der Geltinger Kleinkunstbühne Hinterhalt.

Political Correctness ist ihr egal: Das neue Programm von Kinseher im Hinterhalt

„Wände streichen, Segel setzen“ lautet der Titel ihres neuen Programms, das dort ansetzt, wo das alte aufhörte. Im Intro betritt die Chefin von Immobilien-Hai und Witwe der legendären Kinseher-Figur Heinz die Bühne. „Willkommen auf der Aida, wir sinken. In fünf Minuten ist alles vorbei“, lässt sie als Hildegard-Knef-Double ihr Publikum wissen. Sie erläutert, dass sie alles – Jugend, Schönheit, Brüste – an Heinz verschwendet hat. Aber nun sind Bungalow, Rolex und Adiletten verkauft. Es gibt nur einen Schließfach-Schlüssel. „Den Rest meines Lebens verbringe ich auf der Aida.“

Corona, Theater, Vermieter, Politik: Kabarettistin mit aktuellen Themen im Gepäck

Dann ist alles wie sonst bei der Kinseher. Sie arbeitet sich an allen Themen ab, die ihr wichtig sind: Corona, Theater, Staatsoper, und sie schlägt Haken wie ein Feldhase: „Die Frau vom Heinz, meine Vermieterin, hat alles verkauft, und mich hat die oide Schachtel fristlos gekündigt.“ Der Grund ist ein Riss im Wohnzimmer-Parkett, der rote Faden des Programms. „Ein Riss, der nie da war, aber doch der Grund für ein ökologisches Paradies“, so schallt es dem Publikum rätselhaft entgegen. Und dann haut Kinseher auf ihrer Zeitreise durch die vergangenen Jahrzehnte Sätze raus wie: „Vor 20 Jahren hatten wir auch schon so ein Virus – SARS – aber keinen Mangel an Klopapier und keinen Karl Lauterbach.“ Political Correctness ist ihr egal. Da ist die CSU „eine oide Männerpartei, ein absoluter Sanierungsfall – wie man’s dreht und wendet: Die Latte hängt!“, und die Evolution wird an der Blödheit des Bandwurms erklärt. „Das Gehirn braucht Probleme, und nach der Lösung schüttet es Glückshormone aus.“ Am Beispiel ihres Anwalts reist sie bis zum DQ, zum „Dummheitsquotienten“, „und weil wir so verblödet sind, glauben wir der Werbung und kaufen das Mittel dagegen“.

Vorpremiere Kinsehers in Kleinkunstbühne Hinterhalt ein voller Erfolg

Die Kabarettistin träumt auch: Statt in ein Altenheim will sie in eine Kita, die zwar 5000 Euro im Monat kostet, aber alles bietet, was es heute so gibt, empfohlen von Bernd (fünf Jahre), dem Sprössling des Anwalts, der Frau Herrlein von Immo-Hai an den Kita-Marterpfahl bindet. Weitere Themen sind Respekt, Handwerker, die riesigen weißen Unterhosen des Vaters, die beim Bügeln zum Nachweis seiner Existenz werden.

„Jetzt geh‘ ma ins Bett“: Viel Applaus der begeisterten Besucher

Und immer noch geht’s mit den Freundinnen auf Reisen, früher nach Mallorca („dagegen ist die Wiesn ein veganer Kindergeburtstag“), jetzt, in Zeiten von Corona, mit dem Wohnmobil in den Wald: „Waldbaden, Bäume umarmen, eine ganz neue Erfahrung: Du umarmst jemanden, und der läuft nicht davon!“ Weiter geht’s zu den Brüdern Grimm, ins All zu Schwarzen Löchern – und zurück ins Wohnzimmer mit Riss und voller Schwammerl. Am Schluss zündet die Kinseher ein wahres Feuerwerk an Pointen. Frau Immo-Hai findet den Schlüssel zum Gutachten der Hollestraße, bis nach den Zugaben Mary alias Maria schweigt – und sagt: „Jetzt geh’ ma ins Bett!“ Das Hinterhalt-Publikum belohnt die Kabarettistin mit tosendem Applaus für einen grandiosen Abend und fordert Zugaben.

Eigentliche Premiere des neuen Programms „Wände streichen, Segel setzen“ im Münchner Lustspielhaus

Kinseher freut sich jetzt auf die Premiere ihres Programms, die am Mittwoch im Münchner Lustspielhaus stattfinden wird. Bis in den November hinein wird sie „Wände streichen, Segel setzen“ dort spielen. DIETER KLUG

