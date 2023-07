Quote erfüllt: Klares Nein zu weiterer Asylunterkunft in Geretsried – „Kein aktuell vorhersehbarer Notstand“

Von: Peter Herrmann, Dominik Stallein

Gemeinschaftsunterkunft: Seit 2016 leben in der ehemaligen Filigranhalle an der Blumenstraße Geflüchtete. © sabine hermsdorf-hiss

Der Geretsrieder Bau- und Umweltausschuss lehnt den Antrag des Landratsamts ab, neben den Filigran-Hallen neue Modulbauten für Asylbewerber zu errichten.

Geretsried – 2016 entstand in den ehemaligen Lagerhallen des Unternehmens Filigran im Gewerbegebiet Nord ein Flüchtlingsheim. Nun lag dem Bau- und Umweltausschuss des Stadtrats ein Antrag vor, der in unmittelbarer Nachbarschaft an der Blumenstraße 15 die Errichtung eines weiteren Modulbaus für Asylbewerber vorsieht.

Derzeit leben 89 Menschen in der Einrichtung, die Platz für insgesamt 110 Geflüchtete bietet. In der kommenden Woche kommen zwei weitere Personen. Zwei Tage vor der Sitzung hatte der Stadtrat für das Gewerbegebiet Nord eine Veränderungssperre erlassen (wir berichteten). Und: Der Bebauungsplan für das Areal wird dahingehend geändert, dass Wohnnutzung in dem Gebiet um die Blumenstraße künftig ausgeschlossen ist.

Dem Antrag des Landratsamts verweigerte der Ausschuss seine Zustimmung. Rathauschef Michael Müller (CSU) verwies darauf, dass Bauvorhaben aufgrund der erlassenen Veränderungssperre bauplanungsrechtlich nicht zulässig sind. Das Gremium verweigerte deshalb einstimmig das gemeindliche Einvernehmen. Der Befreiung zur Wohnnutzung als mobile Unterkunft könne nicht zugestimmt werden. Über eine Befreiung entscheidet die Regierung von Oberbayern. Auch einer Befreiung zur ausnahmsweisen oder allgemeinen Wohnnutzung im Gewerbegebiet erteilte der Bauausschuss eine Absage. „Wir müssen mit dem Risiko leben, dass der Beschluss ersetzt wird“, erklärte der Bürgermeister dem Ausschuss.

Müller verwies darauf, dass in der Stadt derzeit „kein aktuell vorhersehbarer Notstand“ zur zwingenden Unterbringung von Asylsuchenden bestehe. Derzeit leben in Geretsried 767 Flüchtlinge. Das sind 162 mehr als die Stadt gemäß des Königsteiner Verteilungsschlüssels aufnehmen müsste. In vielen anderen Kommunen – das belegte eine Tabelle, die dem Fachgremium am Donnerstagabend präsentiert wurde –zeigt sich ein ganz anderes Bild. Gerade ländliche Gemeinden erfüllen ihr Soll nicht. Deshalb kündigte Landrat Josef Niedermaier (FW) an, diese Gemeinden in die Pflicht zu nehmen.

Warum das Landratsamt dennoch einen Antrag stellte, ein weiteres Flüchtlingsheim in Geretsried zu bauen, erklärt Pressesprecherin Marlis Peischer auf Nachfrage unserer Zeitung: „Neue Unterbringungen zu schaffen, dauert eine gewisse Zeit – wir brauchen aber sofort Plätze und können bei der Suche niemanden auslassen.“ Zusätzliche Möglichkeiten wären an der Blumenstraße relativ schnell zu realisieren. Es sei weiterhin das Vorgehen der Behörde, die Gemeinden stärker in die Pflicht zu nehmen, die ihre Quote unterschreiten. Aktuelle Prognosen aber würden zeigen, dass weiterhin viele Geflüchtete in den Landkreis kommen. Da sei es nötig, überall nach zusätzlichen Plätzen Ausschau zu halten.

