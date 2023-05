Raiffeisenbank fördert Vereinssport - „Zu klein gibt‘s nicht“

Den regionalen Sportsgeist fördern Vorstandsmitglieder der Raiffeisenbank im Oberland Manfred Gasteiger (li.) und Manfred Klaar sowie Schirmherrin und Biathlethin Vanessa Hinz. © Raiffeisenbank Oberland

„Sterne des Sports“ heißt ein regionales Sportförderprogramm. Schon für die Bewerbung beim Wettbewerb gibt’s Geld.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Bei diesem Wettbewerb ist jeder Teilnehmer ein Gewinner. Die Raiffeisenbank im Oberland ruft in einer Pressemitteilung alle Sportvereine aus ihrem Geschäftsgebiet ein, sich bei „Sterne des Sports“, einem regionalen Sportförderprogramm, zu bewerben. „Wir suchen innovative, junge und frische Ideen“, stellt Pressesprecherin Simone Kleinjung zum Gemeinschaftsprojekt des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Volksbanken Raiffeisenbanken fest.

Raiffeisenbank fördert Vereinssport - „Zu klein gibt‘s nicht“

„Uns geht es um Vereine, die mit ihrem gesellschaftlichen Engagement einen Beitrag für die Menschen in unserer Region leisten.“ Insbesondere ruft die Raiffeisenbank diejenigen Sportgemeinschaften zur Teilnahme auf, von denen sie die letzten Jahre noch keine Bewerbung erhalten haben. „Zu klein gibt‘s nicht“, stellt Kleinjung klar. Auch neue Initiativen, kreative Ideen oder ehrenamtliches Engagement Einzelner kommen für den Wettbewerb in Frage.

Noch bis zum 30. Juni können sich Sportvereine im Landkreis auf den Preis bewerben. In Frage kommen laut Pressemitteilung Ideen zu den Themen Bildung und Qualifikation, Ehrenamtsförderung und Gemeinschaftssinn, Gesundheit und Prävention, Inklusion und Integration, Klimaschutz sowie Freude an Bewegung und Leistungsbereitschaft.

Eine unabhängige Jury wählt unter allen Einsendungen einen Siegerverein aus. Dieser darf sich dann über den „Großen Stern des Sports“ in Bronze, 1000 Euro und eine Qualifizierung für das Landesfinale freuen. Bei letzterem Wettbewerb habe der Gewinner die Chance auf die Auszeichnung „Sterne des Sports“ in Silber. Alle anderen Teilnehmer profitieren ebenfalls. Dazu die Pressesprecherin: „Für jede Bewerbung gibt es eine Spende in Höhe von 250 Euro in die Vereinskasse.“ red

Infos im Internet: www.oberlandbank.de/sterne.

