30 Tage Urlaub, JobRad-Leasing und Ferienwohnung in Tirol: Viele Benefits für Mitarbeitende der Raiffeisenbank!

Die Hauptstelle der Raiffeisenbank Isar-Loisachtal mit Sitz in Wolfratshausen. © Raiffeisenbank Isar-Loisachtal

Die Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG ist eine moderne Genossenschaftsbank in einer lebens- und liebenswerten Region.

Sie suchen nach einer neuen beruflichen Herausforderung, bei der Sie etwas bewegen und mitgestalten können sowie einen Arbeitsplatz mit ausgezeichneten Perspektiven? Dann werden Sie aktiv und kommen Sie zur Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG.

Die Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG ist eine moderne Genossenschaftsbank in einer lebens- und liebenswerten Region. In der Beratung steht der Bedarf der Kunden an erster Stelle, Kundennähe und ein Miteinander auf Augenhöhe machen den Unterschied. Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege zeichnen die Kultur der Bank aus. Mit einer Bilanzsumme von ca. 687 Mio. Euro, etwa 100 Mitarbeitenden und 6 Geschäftsstellen liegt ihr Geschäftsgebiet zwischen München und Bad Tölz, östlich des Starnberger Sees.

Das bietet die Raiffeisenbank Ihren Mitarbeiter/innen:

Flexible Arbeitszeiten, Möglichkeit zum „Mobilen Arbeiten“, Vereinbarkeit von Familie und Beruf & Work-Life-Balance

Einen sicheren Arbeitsplatz in einem partnerschaftlichen und wertschätzenden Umfeld

Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, abgestimmt auf die eigene Karriereplanung

Eine leistungs- und qualifikationsgerechte Vergütung

Attraktive Sozialleistungen und Benefits (30 Tage Urlaub, Betriebliche Altersvorsorge, Krankenzusatzversicherung, Mitarbeiterkonditionen, JobRad-Leasing, Bankeigene Ferienwohnung in Tirol etc.)

Seit 125 Jahren in der Region verwurzelt

Seit Gründung der Bank am 5.12.1897 wurde das Ziel verfolgt die Mitglieder bei ihren Vorhaben finanziell zu unterstützen und das Ersparte sicher sowie gewinnbringend anzulegen. Obwohl diese Maxime seither immer noch gilt, hat sich in den vergangenen 125 Jahren doch einiges verändert: Mittlerweile zählt die Raiffeisenbank über 22.000 Kunden, davon sind rund 7.000 Teilhaber und damit Eigentümer der Bank. Genossenschaftliche Werte wie Fairness, Solidarität und Partnerschaftlichkeit prägen nicht nur das Verhältnis zu den Bankkunden, sondern auch das zu den Mitarbeitenden. Die Raiffeisenbank handelt verlässlich getreu dem Motto: Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele.

Aktuelle Stellenangebote

Alle Informationen zu den offenen Stellenangeboten der Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG finden Sie unter rileg.de/stellenangebote. Gerne können Sie sich auch jederzeit initiativ auf eine Stelle bewerben.