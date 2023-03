Rohbau fertig: Mehrgenerationen-Wohnhaus in Wolfratshausen auf der Zielgeraden

Feierlich: Zimmerer Josef Vogt (oben, 2. von re.) sprach den Richtspruch für Bürgermeister Klaus Heilinglechner (re.) und zahlreiche Festgäste. © sh

Die Maro-Genossenschaft feiert: Das Mehrgenerationen-Wohnhaus soll Menschen aller Altersgruppen zusammenbringen. 24 Wohnungen und zwei Büros entstehen.

Wolfratshausen – Rund 100 zukünftige Mieter, Handwerker und Projektbeteiligte blickten am Donnerstagnachmittag gespannt auf die erste Etage des riesigen Baugerüsts an der Sauerlacher Straße 15. Von dort schmetterte Zimmerer Josef Vogt nach seinem Richtspruch ein Weinglas auf den Boden und gab so das Signal für den anschließenden Festschmaus im benachbarten Alten Krankenhaus.

Zuvor hatte Klaus Heilinglechner die Bedeutung des Bauvorhabens hervorgehoben. „Mehrgenerationenwohnen hatten wir bisher noch nie in Wolfratshausen“, erklärte der Rathauschef – und erinnerte daran, dass das Projekt vier Jahre zuvor im Stadtrat durchaus kontrovers diskutiert worden war. Damals rief die noch bevorstehende Errichtung einer 3,50 Meter hohen und etwa 25 Meter langen Mauer die CSU-Fraktion auf den Plan. Um die Dimensionen der Baumaßnahme zu verdeutlichen, hielten die Christsozialen an Ort und Stelle ein ebenso hohes Leintuch in die Höhe.

Die Aufregung hat sich mittlerweile gelegt. Heilinglechner bescheinigte dem Gebäude, in dem 24 barrierefreie Wohnungen entstehen, zwar eine gewisse „Wucht“. Im gleichen Atemzug verwies er jedoch darauf, dass die Höhe der umliegenden Gebäude nicht überschritten wird. Besonders freute ihn, dass Alte Krankenhaus erhalten bleibt. Dort sollen im Erdgeschoss Büroräume eingerichtet werden.

24 bezahlbare Wohnungen in Wolfratshausen - Maro-Genossenschaft setzt bisher einmaliges Konzept um

Maro-Projektleiter Ralf Schmid bedankte sich in diesem Zusammenhang beim Historischen Verein Wolfratshausen, der bei der Planung beratend zur Seite gestanden hatte. Zudem versprach er die Realisierung eines Carsharing-Mobilitätskonzepts. Noch länger war die Dankesliste von Martin Okrlar. Der Maro-Vorsitzende würdigte vor allem das Architekturbüro Florian Nagler und die „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ mit der Wolfratshauser Stadtverwaltung.

Nach dem Festessen im Obergeschoss des Alten Krankenhauses führten Bauleiter Max-Emanuel Mantel und Projektverantwortlicher Ralf Schmid die neuen Mieter und weitere Interessierte durch die Räume. „Leider sind fast alle Wohnungen schon vergeben, sonst würde ich mich da später einmal auch gerne einmieten“, sagte Bürgermeister Heilinglechner anerkennend.

