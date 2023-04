Schererin aus Oberbayern reist quer durch Deutschland - „Lange habe ich erst einmal zugesehen“

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Nach dem Scheren: Kasimir mit Löwencut. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Von Ende April bis Juni geht Michaela Schelshorn, Züchterin der Erlenwald-Lamas aus Ascholding, einem seltenen Beruf nach. Als Schererin reist die 36-Jährige quer durch Deutschland.

Ascholding – Die Ansage ist klar: „Es wird nicht getreten, gesprungen oder gespuckt.“ Der Angesprochene, Kasimir vom Erlenwald, zeigt sich unbeeindruckt, aber ruhig. Er ist mit einem Halfter am Zaun festgebunden – und was nun kommt, ist für den vierjährigen Hengst nichts absolut Neues mehr: Er verliert seine Wolle.

Schererin reist quer durch Deutschland - und schert auch Lama Kasimir in Ascholding

Ein Helfer kämmt noch ein wenig Stroh aus den Haaren, dann greift Michaela Schelshorn zum Schergerät. Mit geübten Handgriffen fährt sie mit der Maschine über den Rücken des Tieres. Die Wolle fällt in großen Flocken auf den Boden. „Eine Lamaschur gibt etwa die benötigte Menge für einen Pullover“, sagt sie und arbeitet konzentriert weiter.

Schelshorn muss es wissen. Im Nachgang verspinnt sie die weichen Haare der Tiere zu Strickgarn. Leise surrend arbeitet sich die Maschine durch den dicken Pelz. „Die Lamas sind direkt erleichtert, wenn sie die ganze Wolle los sind“, sagt sie. „Wir laufen ja auch nicht bei 30 Grad im Schneeanzug herum.“

Einmal pro Jahr müssen die Lamas geschoren werden. Das schreibt auch der Tierschutz vor. Kasimir bekommt einen Löwencut. „Das heißt, Bauch und Rücken werden getrimmt, die Mähne vorne bleibt.“ Nun werden die Haare auf der Hinterhand in Form gebracht. Kasimir wird etwas unruhig, als Schelshorn mit der Schermaschine immer weiter nach hinten gleitet.

Schließlich weiß er um seine Bedeutung als Deckhengst. „Ist schon gut“, sagt Schelshorn und legt ihre Hand beruhigend auf Kasimirs Schenkel. „Ich schneid’ nichts Wichtiges ab. Deshalb liegt ja meine Hand da. Da will ich auch nicht rein schneiden.“ Als ob das Tier mit seinen über 170 Kilo Gewicht die junge Frau verstehen würde, entspannt es sich.

„Ich erkläre direkt und ohne Umschweife, was ich mache oder vorhabe“, betont die Ascholdingerin. Mit etwa sieben Monaten, wenn das Lama von der Mutterstute abgesetzt worden ist, beginnt die Schulung mit Vertrauensaufbau, Halfter anlegen, Wandertraining und Berührungen. So lernt die 36-Jährige die Stellen kennen, an denen das Tier kitzelig ist – und umgekehrt lernt das Tier, dass ihm nichts Schlimmes widerfährt.

Weg mit dem Winterpelz: Michaela Schelshorn schert Lamahengst Kasimir vom Erlenwald. © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Wenn das Vertrauen fehlt, weil die Tiere beim Scheren schlechte Erfahrungen gemacht haben, ist es weder für sie noch mich ein Vergnügen“, so Schelshorn. Respektiere sie das Tier hingegen, „kann ich das umgekehrt auch von ihm erwarten“. Das bedeutet auch, dass ein Jährling, der vor seiner ersten Schur steht, sich das ganze Prozedere erst einmal an seinen Artgenossen anschauen darf.

Schelshorn legt das Schergerät zur Seite. Noch ein paar Schönheitskorrekturen mit der Schere – fertig. Sieben Minuten hat die 36-Jährige benötigt. Jetzt darf der Hengst zurück zur Herde in den Stall. Neugierig strecken ihm die anderen Lamas den Kopf entgegen, begutachten seine neue Frisur. „Er muss sich jetzt präsentieren“, sagt Schelshorn und legt dem nächsten Tier vorsichtig ein Halfter an. Die Herde und auch der junge Hengst scheinen mit dem „sportlichen Schnitt“ zufrieden zu sein. „Die Stuten sind da heikler – Mädels eben.“

Schelshorn hat das Scheren vor Jahren von einem Profi aus Amerika gelernt. „Lange habe ich erst einmal zugesehen, bis ich es selbst probiert habe.“ Denn zwischen Schur und Schur ist ein himmelweiter Unterschied. „Schafe werden in einer bestimmten Position abgesetzt“, berichtet sie. Sie spricht aus Erfahrung, da sie sich auch Schafhaltern als Schererin zur Verfügung stellt. „Es verhält sich dann eher wie ein nasser Sack. Lamas behalten ihre Körperspannung, zeigen dadurch, wie sie sich fühlen.“

Ascholdingerin hat Scheren von Jahren von einem Profi aus Amerika gelernt

In Kürze wird Schelshorn Schermaschinen, Öl und Striegel einpacken und quer durch Deutschland und Österreich auf Tour gehen. Etwa 500 Tiere in sechs Wochen wird die Ascholdingerin sommertauglich machen. Begeisterung spricht aus ihrer Stimme, als sie ein paar Tourenziele – Schwarzwald, Franken, Oberpfalz – aufzählt. Ihrer Familie ist sie „dankbar, dass sie mir das ermöglichen. Besonders meinem Mann Daniel. Er sorgt dafür, dass meine Tiere hier zu Hause gut versorgt sind. Und er kümmert sich darum, dass die Lamawanderungen weitergehen, während ich weg bin“.

Manche der Tiere kennen ihre „Friseurin“ noch aus dem vergangenen Jahr. Schelshorn schmunzelt. „Sie wissen, sie kommen nicht ungeschoren davon.“ Auch hier wieder eine klare Ansage an das Tier im Vorfeld. „Natürlich kann es mal passieren, dass man einen Tritt mit bekommt oder es plötzlich am Bein warm und feucht wird, weil man eben angepieselt worden ist.“

Den Kopf einziehen heißt es, wenn sich unter dem Auge des Tieres eine Stressfalte bildet und die Backen immer dicker werden. „Dann wird der Hals überstreckt – und der Helfer, der vor dem Kopf steht, ist plötzlich grün.“ Sprich, das Lama hat seinem Unmut durch Spucken Luft gemacht.

Vorher: Kasimir mit all seiner Wolle. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Schelshorn unterscheidet aber auch hier. „Wenn ich merke, dass ein Tier Angst hat, geh’ ich ganz anders ans Werk, als wenn ich merke, dass es nur Krawall machen will.“ In erstem Fall ist eine Zwischenpause zur Beruhigung angesagt, in zweiterem macht sie bis zum Ende weiter. Deshalb fragt die 36-Jährige im Vorfeld bei den Besitzern Charakter und eventuelle Erfahrungen mit der Schur ab. „So kann ich mich darauf einstellen.“

Schererin aus Ascholding kennt Tricks, um Hengst zum Aufstehen zu bewegen

Allerdings es gibt noch einen dritten Fall: wenn das Lama keine Lust aufs Scheren hat. So wie gerade Bandit, der als nächstes seinen Sommerschnitt bekommen soll. Er legt sich einfach hin. Aber Schelshorn kennt Tricks, um den Hengst zum Aufstehen zu bewegen. Kaum ist er wieder auf seinen vier Beinen, macht sie weiter. Eine Hand schert, die andere tätschelt seine Flanke, sodass das Tier denkt, hier sei eine Barriere und es kann sich dort nicht hinlegen. „Schön im Gleichgewicht bleiben, Du hast vier Füße, und die benutzt Du jetzt zum Stehen.“

Wenn nichts mehr geht, muss sie einen Tierarzt holen, der das Lama leicht sediert, denn „Sicherheit geht einfach vor“. Für weniger schwere Fälle hat Schelshorn Rescue-Tropfen im Gepäck. Die bekommen dann beide, das Lama und sein Besitzer. „Denn wenn der Ruhe ausstrahlt, überträgt sich das auch auf sein Lama.“ Ein großes Lob zollt sie den Lamas des Zirkus Krone: „Die waren so was von brav und lieb.“ Das Problem lag woanders. Schelshorn lacht. „Ich war diejenige, die sich daran gewöhnen musste, dass mir beim Arbeiten die Löwen im Nacken saßen.“

