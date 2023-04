Konkurrenz für Schokohasen: Konditormeisterin macht Osterhühner - „Einfach mal was anderes“

Von der Praline bis zum Schokoei: Leckereien zum Osterfest stellt Konditormeisterin Barbara Schramm-Kastl in Gelting her.

„Stelle meine Produkte aus dem her, was ich habe“

Von Franziska Konrad schließen

Beim Alten Wirth in Gelting produziert Barbara Schramm-Kastl Leckereien fürs Osterfest. Anstatt Schokohasen verkauft die Konditormeisterin Osterhühner.

Gelting – Betritt man die heiligen Hallen von Barbara Schramm-Kastl, zieht einem sofort ein verführerischer Schokoladen-Duft in die Nase. Im Kellergeschoss des Alten Wirths in Gelting produziert die Chefin der Busserl-Manufaktur die letzten Leckereien fürs Osterfest.

Busserl-Manufaktur in Gelting: Konditormeisterin produziert Osterhühner

Routiniert bepinselt die Konditormeisterin in ihrer Küche ein Stück Pergamentpapier mit flüssiger Schokolade, dann setzt sie mittig ein Trüffelei darauf. Im Anschluss platziert sie einen glockenförmigen hohlen Schokoladenkörper über Ei und Masse. Als die Kuvertüre nach fünf Minuten getrocknet ist, bricht die 56-Jährige vorsichtig die überflüssige Schokolade rund um die Figur herum ab: Der Körper des Schokohuhns – mit verstecktem Trüffelei – ist fertig. Nun fehlen nur noch die Feinheiten.

+ Alternative zum Osterhasen: Aus Schokolade und Marzipan entstehen in der Busserl-Manufaktur Osterhühner. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Gute Formen und Ausstecher sind allerdings teuer. „Deshalb stelle ich meine Produkte aus dem her, was ich da hab’.“ Als Hühner-Körper verwendet die Wolfratshauserin Einweg-Weingläser aus Schokolade. Die feinen weißen Schokoladen-Federn auf den Hennen gelingen ihr mit einer Spritztüte. Jedes Jahr nach Fasching beginnt Schramm-Kastl mit ihrer Osterproduktion. Heuer sind bislang 80 Glucken entstanden. Zufrieden betrachtet die Konditorin ihre fertigen Hennen, die am Rand der Arbeitsplatte thronen. „Da schaut jede anders aus, jede Feder sitzt anders“, schwärmt sie.

Schokohühner zu Ostern: „Da schaut jedes anders aus, jede Feder sitzt anders“

In der linken Ecke steht ein grauer Regalwagen. Auf den Blechen wartet bereits die Sommerware auf ihren Einsatz: Pralinen mit Aperol- oder Limoncello-Füllung oder mit Mango-Maracuja. Denn die Konditormeisterin zaubert in ihrer Küche nicht nur Hühner. Zur Ostersaison standen bei Schramm-Kastl auch Schoko-Ostereier, Pralinen und erstmals verzierte Hasen-Ausstecher auf dem Programm. Letztere sind bei ihren Kunden besonders beliebt.

Die kleinen Schoko-Langohren sind für 3,30 Euro pro Stück deutlich günstiger als die Hühner für 7,30 Euro. Die 56-Jährige merkt, „dass die Leute sparen. Viele kaufen anders ein.“ Im Zweifelsfall entscheiden sich die Kunden für das günstigere Produkt.

Inzwischen verpasst Schramm-Kastl ihrer Osterhenne den Feinschliff: Aus einer Scheibe roten Marzipans sticht sie eine Blume aus. Zusammengefaltet entsteht daraus der Kamm. Im Anschluss bekommt das Tier ein rotes Marzipan-Herz am Kragen sowie einen orangen Marzipanschnabel und zwei Schokoaugen verpasst – fertig ist das Kunstwerk. In jeder Henne steckt etwa eine halbe Stunde Arbeit. „Natürlich ist das aufwendig, aber das ist einfach mal ein bisserl was anderes.“ Ihr Maßstab bei den Produkten? „So, dass es mir gefällt“, sagt die Wolfratshauserin und lacht.

Natürlich ist das aufwendig, aber das ist einfach mal ein bisserl was anderes.

Seit Januar 2021 stellt Schramm-Kastl im Alten Wirth ihre Waren her. Vor Ostern und Weihnachten verkauft sie zu bestimmten Zeiten ihre Köstlichkeiten. Ansonsten gibt es das Naschwerk im Geltinger Dorfladen, im Kaffee-Ratscherl in der Kreisklinik, im Königsdorfer Schreibwarengeschäft Mittendrin sowie im Teeladen Teté a Tee in Geretsried zu kaufen. Was davon bis Ostern übrig bleibt, spendet die Konditormeisterin der Tafel, „die brauchen ja auch Schokolade“.

Schokohasen zu Ostern: Klassiker aus Vollmilch bei Kunden am beliebtesten

Knapp 34 Kilometer südlich von Gelting, stehen auch im Café Strehler in Lenggries schokoladige Langohren in den Verkaufsregalen. Die bezieht das Unternehmen von einer Firma aus dem Allgäu, berichtet Chefin Regina Strehler. Nach Aschermittwoch startet der Verkauf der Osterleckereien. „Aber wir haben erst wieder festgestellt, dass die Hasen anfangs von den Kunden kaum beachtet werden.“

Der große Ansturm auf die süßen Langohren starte erst zwei bis drei Wochen vor Ostern. „Manche Familien kaufen jedes Jahr zehn Stück. Die wollen daheim die Sachen natürlich nicht wochenlang verstecken“, erklärt Strehler. Der Preis pro Stück liegt zwischen fünf und neun Euro, „je größer, desto teurer“. Mit Abstand am beliebtesten ist bei ihr nach wie vor der Klassiker aus Vollmilch. „Da können weder Zartbitter noch weiße Schokolade mithalten“, meint Strehler.

