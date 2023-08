Auch dank Wiesn und Co.: Secondhand-Boom in Oberbayern - „Nachfrage stark gestiegen“

Von: Franziska Konrad

Gebrauchtes für Groß und Klein: Monika Dreyer verkauft in ihrem Geschäft in Geretsried hochwertige Secondhandware für Damen und Kinder. © sabine Hermsdorf-hiss

Die Nachfrage nach Secondhandware ist in der Region zum Teil stark gestiegen. Besonders beliebt sind bei den Kunden hochwertige Artikel. Aber auch getragene Trachten werden gerne gekauft.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Secondhand boomt. Eine Umfrage des Handelsverbands zeigt: Jeder Zweite in Deutschland kauft mittlerweile gebrauchte Kleidung. Tendenz steigend. Hinter dieser Entwicklung stecken laut Handelsverband zum einen die Inflation, zum anderen spielt der Nachhaltigkeitsgedanke bei Verbrauchern eine immer größere Rolle. Doch zeigt sich dieser Trend auch in den Secondhandläden in der Region?

Secondhand-Boom in Oberbayern: „Nachfrage stark gestiegen“

Bei dieser Frage muss Ingrid Goetzeler nicht lange überlegen. Sie verkauft in ihrem Geschäft „Lollipop“ in Icking in erster Linie gebrauchte Bekleidung. „Die Nachfrage ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen“, berichtet die Geschäftsfrau. Vor allem seit Corona. „Ich kann mir den Zusammenhang mit der Pandemie nicht genau erklären. Vielleicht liegt es auch einfach an den gestiegenen Preisen?“, mutmaßt sie. Eines weiß die „Lollipop“-Chefin jedoch sicher: Der Nachhaltigkeitsgedanke bei ihren Kunden hat „deutlich zugenommen“.

Seit sieben Jahren bietet Goetzeler in ihrem Laden hochwertige, getragene Marken-Garderobe für Frauen und Kinder an. Im Laufe der Zeit fiel ihr dabei besonders eine Veränderung auf. „Früher hatten die Leute Bedenken, wo die Sachen herkommen. Sie wollten um jeden Preis verhindern, beim Tragen der Secondhandkleidung den ehemaligen Besitzern über den Weg laufen“, erzählt die Geschäftsfrau und lacht. „Inzwischen hat sich das aber gelegt.“

Wenn ich etwa eine Tasche von Louis Vuitton bekomme, steht die bei mir keine zehn Minuten im Schaufenster.

Ihre Kunden stammen in erster Linie aus der Region, von Wolfratshausen bis Grünwald und Starnberg. Betreten sie das Geschäft an der Mittenwalder Straße, zieht es viele zur Damenbekleidung und zu bestimmten Handtaschen. Goetzeler: „Wenn ich etwa eine Tasche von Louis Vuitton bekomme, steht die bei mir keine zehn Minuten im Schaufenster. Dann ist sie verkauft.“

Secondhand-Shop mit Trachtenkleidung: Wiesn-Bedienungen decken sich mit Dirndl ein

Wer hingegen auf der Suche nach einem schicken, gebrauchten Dirndl ist, der landet vermutlich im „Seconda“ an der Tölzer Markstraße. Dort verkauft Marina Oliv in ihrem Secondhandshop vorwiegend Trachtenkleidung –vom Dirndl bis zur Lederhose. „Mir geht es um hochwertige Stoffe, da schaue ich nicht so sehr auf Marken“, verrät Oliv ihr Konzept.

Das scheint aufzugehen. Aktuell hat die Geschäftsfrau keinen Grund zum Klagen. „Jetzt finden wieder viele Feste statt, und es kommen wieder mehr Touristen“, sagt die „Seconda“-Chefin. „Das merkt man sofort an der Nachfrage.“

Neben Urlaubern kleiden sich bei ihr derzeit viele Einheimische für diverse Trachtenfeste neu ein. Nicht zu vergessen das Wiesn-Personal. „Die Bedienungen brauchen ja jeden Tag ein anderes Dirndl, damit decken sie sich jetzt schon ein“, berichtet Marina Oliv.

Secondhand: „Bei hochwertigen gebrauchten Stücken lässt sich das ein oder

Hochwertige getragene Outfits für Kinder zum Schnäppchen-Preis bietet Monika Dreyer im „Kinder Secondhand Klamottenkiste Hampelmann“ in Geretsried an. Bis vor zwei Jahren gab es in ihrem Laden ausschließlich Secondhand rund ums Kind. Vor zwei Jahren nahm Dreyer zusätzlich Damenbekleidung mit in ihr Sortiment auf. „Das wird sehr gut angenommen“, freut sich die Geschäftsfrau.

Bei hochwertigen gebrauchten Stücken lässt sich definitiv das eine oder andere Schnäppchen machen.

Kunden, die ihren Laden betreten, kommen oft mit dem Hintergrundgedanken, Geld zu sparen. „Bei hochwertigen gebrauchten Stücken lässt sich definitiv das eine oder andere Schnäppchen machen“, sagt Dreyer. „Wenn man solche Stücke neu kauft, sind die deutlich teurer.“ Alles, was nach einer Saison nicht verkauft ist, geht zurück an die Eigentümer. Für jedes verkaufte Teil erhalten die Verkäufer bei Dreyer 50 Prozent des erzielten Preises.

Eine drastische Trendwende – oder plötzlich stark gestiegene Secondhandnachfrage – ist der Geretsriederin allerdings nicht aufgefallen. „Das Geschäft mit Secondhand lief schon immer gut“, sagt Dreyer. „Daran hat sich in den vergangenen Jahren nichts verändert.“ kof

