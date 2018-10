So wird die Geretsrieder Franz-Marc-Schule saniert

In die Jahre gekommen ist die Franz-Marc-Schule. Ab dem nächsten Jahr soll das marode Gebäude generalsaniert und aufgestockt werden.

Geretsried – Der Schul- und Bauausschuss des Kreistags beschloss diese Woche, 4,9 Millionen Euro in die Renovierung des maroden Gebäudes und 800 000 Euro in die Aufstockung zu investieren. Ab 2023 ist die Turnhalle an der Reihe.

Eine Untersuchung hatte ergeben, dass eine abschnittweise Sanierung günstiger ist als ein Neubau, wie er noch 2015 vom Landkreis geplant war (wir berichteten). Weil es die staatlichen Fördermittel in Höhe von rund 200 000 Euro im Rahmen des Kommunal-Investitionsprogramms Schulen (KIP-S) nur gibt, wenn die Maßnahme bis 2022 abgerechnet und abgeschlossen ist, drängt die Zeit.

Wie René Beysel von der zuständigen Abteilung am Landratsamt dem Ausschuss erklärte, soll 2019/2020 mit der Sanierung und Aufstockung begonnen werden. Architekt Thomas Hanfstängl erläuterte sein Konzept. Im Erdgeschoss werden eine Aula und eine Mensa entstehen, „ein schöner, lichter Veranstaltungsbereich“, wie er ankündigte. Ebenfalls im Erdgeschoss sind neue Werkstatträume für die Holz,- Metall- und Keramikverarbeitung geplant. Von drinnen können die Schüler ins Freie, um bei gutem Wetter dort zu arbeiten. Außerdem bekommt die Schule neue Sanitärräume, darunter barrierefreie WCs.

Die heilpädagogische Tagesstätte und die Schulvorbereitende Einrichtung (SEV), das Sekretariat und die Schulleitung werden sich weiterhin im Erdgeschoss befinden. Im Obergeschoss finden Klassenzimmer, der EDV-Raum, die Lehrküche und das Handarbeitszimmer Platz. Einige Klassenzimmer sollen nach dem Vorbild an Realschulen und Gymnasien Lerninseln erhalten, also Bereiche für freies, selbständiges Arbeiten.

Schulleiter Martin Tiefenmoser freute sich über die Zustimmung des Ausschusses. An dem Sonderpädagogischen Förderzentrum werden derzeit 130 Kinder und Jugendliche betreut. Sie erhalten Hilfe in den Bereichen Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung. Weitere Schüler mit Förderbedarf werden extern an den Grund- und Mittelschulen unterrichtet. Tiefenmoser lobte das architektonische Konzept für die Renovierung und Erweiterung, weil es viele kleine Räume vorsehe, in denen die Schüler differenziert gefördert werden könnten.

An der Schule herrsche aktuell Raumnot, zwei Klassen seien ausgelagert, zum gemütlichen Mittagessen sei kaum Platz. Die Sanitäranlagen bedürften dringend der Erneuerung. Nachdem der benachbarte Container für Asylbewerber in diesen Tagen geräumt wurde, können dort während des Umbaus nacheinander die Verwaltung und die Klassen untergebracht werden.

Tanja Lühr

