350 Kilometer zu Fuß, 18 Kilo Gepäck: Sie tun es nur für ihre Nachbarn

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Aufbruch: Im Partnerlook werden Bianca Bauer und Ina Großmann-Stangl von Fans und dem Verein Bürger für Bürger verabschiedet © Sabine Hermsdorf-Hiss

Bianca Bauer und Ina Großmann-Stangl starten ihre Spendenwanderung: Von Innsbruck bis nach Jesolo - 350 Kilometer für die Nachbarschaftshilfe Wolfratshausen.

Wolfratshausen – Die Wanderschuhe sind geschnürt, die Rucksäcke gepackt. Ina Großmann-Stangl und Bianca Bauer haben ihre 350 Kilometer lange Wanderung von Innsbruck nach Jesolo angetreten. Mit der Aktion wollen die beiden Frauen wie berichtet auf die Wolfratshauser Nachbarschaftshilfe „Bürger für Bürger“ aufmerksam machen und Spenden für den Verein sammeln. Ihre Erlebnisse kann man auf www.biwalkin.de im Internet verfolgen. Zugleich wird pro Etappe eines der verschiedenen Resorts des Vereins vorgestellt.

Aufgeregt sind die beiden Wanderinnen nicht. „Das hat sich gelegt“, sagt Bauer. „Spätestens dann, als ich zum 50. Mal meinen Rucksack umgeräumt habe.“ Nun wiegt er 18 Kilo inklusive drei Liter Getränke. „Also viel trinken, dann wird’s leichter“, folgert Großmann-Stangl. Beide sind nach einem Blick auf das Wetterradar froh, dass für die nächsten Tage keine so große Hitze wie in den vergangenen Tagen vorhergesagt wird, sondern eher Regen. „Aber, wie heißt es doch? Schlechtes Wetter gibt es nicht, nur die falsche Kleidung“, betont Bauer.

Wolfratshausen: Nachbarschaftshilfe profitiert von Wanderung - Start in Innsbruck

Respekt vor aufziehenden Gewittern haben die beiden Wolfratshauserinnen dennoch. „Hier verlassen wir uns auf die Einheimischen und richten uns nach dem, was sie uns raten“, ergänzt Großmann-Stangl. Gestartet ist das Duo zu seiner ersten Etappe in Innsbruck am „Goldenen Dachl“, dem Wahrzeichen der Stadt. Trotz aller Wanderlust gibt es bereits einen festen Termin: Freitag, 19 August, 19 Uhr. „Da muss ich“, sagt Bauer, „als 1860er-Fan unbedingt reinschauen, wie sie sich gegen Halle behaupten.“ Das Fußballspiel verfolgen will sie möglichst in Maul, kurz hinter Sterzing in Südtirol, dem Ziel der dritten Etappe.

