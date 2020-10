„Die Hälfte der Absagen ist corona-bedingt“

Lauter Spielabsagen am vergangenen Wochenende. Wie soll das weitergehen? Gibt es Regeln oder verbindliche Vorgaben?

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Spielabsagen am vergangenen Wochenende kamen geballt. Wegen eines Corona-Verdachts ließen die Heilbrunner Fußballer ihren Landesliga-Termin mit dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen sausen, ebenso das DNL-Eishockeyteam des EC Bad Tölz das Doppelduell gegen den EV Chemnitz. Die Handballer der HSG Isar-Loisach erhielten am Freitagabend den Anruf, dass sie wegen eines ausstehenden Corona-Testergebnisses nicht nach Kaufbeuren zu fahren brauchen. Während die HSG-Frauen wiederum beschlossen, nicht zum BSC Oberhausen im Risiko-Landkreis Weilheim-Schongau zu fahren. Und zu guter Letzt kamen zum Bezirksliga-Spieltag der Volleyballer der VSG Isar-Loisach in Altötting statt der üblichen drei nur zwei Teams zusammen – der TuS Oberding hatte ebenfalls Corona-bedingt abgewunken. Allerdings werden Spielabsagen oder -verlegungen in den einzelnen Sportarten und -verbänden höchst unterschiedlich gehändelt.

Handball: Kostenfreie Absage von Spielen ist erlaubt

Von einer „problematischen Situation, die sich quasi stündlich ändert“, spricht Peter Seemann. Wie der Vorsitzende der Handspielgemeinschaft (HSG) Isar-Loisach erklärt, habe man sich im Rahmen der Vorgaben des Verbands verschiedene Szenarien zurechtgelegt. „Wenn es gegen einen Verein aus einem Risiko-Landkreis mit einem Inzidenzwert über 50 geht, fahren wir entweder nicht hin oder sagen unser Heimspiel ab“, erklärt der Klubchef. Bei einem Inzidenzwert zwischen 30 und 50 würden beispielsweise bei Nachwuchsteams die Eltern, ansonsten halt die Aktiven befragt. „Die Entscheidung über den Antritt überlassen wir den Trainern und Mannschaften.“ So sei es zum Beispiel zur Absage der Bezirksoberliga-Partie der HSG-Frauen in Oberhausen gekommen. Dass zu häufige Ausfälle die Spielpläne kräftig durcheinanderwirbelten, sei klar. Aber der Bayerische Handballverband (BHV) habe nach anfänglichem Sträuben doch jetzt das kostenfreie Absagen von Partien erlaubt. Beim TV Bad Tölz hat man sich jedoch dazu entschieden, momentan noch nicht am Punktspielbetrieb teilzunehmen.

Fußball: 100 Spielausfälle an einem Wochenende

Jede Menge Arbeit gibt es momentan für die Fußballfunktionäre wie Heinz Eckl. Der Kreisspielleiter zählte allein am vergangenen Wochenende in ganz Oberbayern rund 100 Spielausfälle; seit dem Re-Start waren es etwa 300. „Die Hälfte davon ist corona-bedingt, ansonsten gibt es Absagen wegen unbespielbarer Plätze oder wegen Personalmangels“, erklärt der Altenstadter. Natürlich sei es den Vereinen möglich, im Zweifelsfall auch noch ein paar Stunden vor dem Anpfiff eine Partie ohne Bußgeld abzusagen. „Das ist schlecht, wenn sich eine der beiden Mannschaften dann bereits auf den Weg gemacht hat oder Schiedsrichter schon im Auto sitzt.“ Angesichts des engen Programmkalenders sei es für manche Klubs nicht einfach, einen neuen Termin zu finden. „Aber die allermeisten wollen ihre ausgefallenen Partien nachholen“, betont Eckl. Denn immerhin droht bei dreimaligem Nichtantritt der Abstieg in die nächstniedrigere Liga. Dass ein Team wegen einer Absage angeklopft hat, weil es nicht bei einem Klub in einem hochinfizierten Landkreis antreten möchte, ist dem Funktionär noch nicht untergekommen: „Es ist auch nicht ein einziger Fall bekannt geworden, bei dem sich Fußballer auf dem Platz infiziert haben. Das passiert alles im privaten, familiären und beruflichen Umfeld.“

Volleyball: Gespielt wird, wenn alle einverstanden sind

Ebenfalls auf die Eigenverantwortungen der Vereine setzt der Bayerische Volleyballverband (BVV). „Gespielt wird dann, wenn alle Beteiligten einverstanden sind“, sagt Lukas von Stülpnagel. Nach Angaben des Abteilungsleiters beim BCF Wolfratshausen hatte am vergangenen Wochenende der TuS Oberding wegen eines Corona-Verdachts im Team die Teilnahme am Bezirksliga-Spieltag in Altötting abgesagt. Auch bei der VSG Isar-Loisach gab es Unklarheiten: „Einige Spieler wohnen in München, das teilen wir unseren Gegnern auch stets vorab mit“, berichtet von Stülpnagel. Die Durchführung eines Heimspieltags sei ohnehin hoch kompliziert. „Da muss man vorab Konzepte einreichen, in denen auch festgeschrieben ist, ob zum Beispiel Zuschauer in der Halle zugelassen sind, ob die Kabinen benutzt werden dürfen oder ob das Team, das gerade pausiert, die Halle verlassen muss“, sagt der Volleyball-Spartenchef. Spannend werde es am kommenden Wochenende, wenn der FC Kirchweidach aus dem momentan noch unauffälligen Landkreis Altötting gemeinsam mit Jahn München in der Farcheter Mehrzweckhalle antreten soll. „Keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber ich denke, dem Verband ist es wichtig, dass an jedem Samstag wenigstens ein Spiel stattfindet“, meint von Stülpnagel. Bei den Frauen des TV Bad Tölz hat das zum Auftakt noch nicht geklappt: Der erste Bezirksliga-Spieltag des Aufsteigers wurde vorzeitig abgesagt.

Eishockey: Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt

Auch der Bayerische Eissportverband (BEV) hat sich im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, dass es vermehrt zu Absagen kommen könnte. Eine „sportliche Sonderlösung“ nennt Markus Gregor beispielsweise die Methode, ausgefallene Partien in der Tabelle zuerst einmal neutral zu werten und einen Nachholtermin zu suchen. „Das ist schon super gemacht“, freut sich der Jugendleiter des ESC Geretsried, der bisher von geplatzten Partien verschont geblieben ist. „Klar ist der Wunsch da, eine Begegnung so früh wie möglich abzusagen. Aber das ist in Corona-Zeiten nicht immer so einfach“, meint Gregor. Bisher habe auch noch niemand Bedenken geäußert, wenn eine Auswärtspartie in einem Risiko-Landkreis oder ein Heimspiel gegen einen Klub aus diesem Bereich anstand. „Ich vertraue da ganz auf unser Gesundheitsamt. Die Zusammenarbeit zwischen Verein und Behörde klappt sehr gut“, betont der ESC-Jugendleiter. Falls sich die Situation zuspitzen werde, „werden wir aber natürlich keine Kinder irgendeiner Gefahr aussetzen“.

