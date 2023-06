Sport, Natur und Kultur in Geretsried

Teilen

Fahrradfahren im Umland von Geretsried ist herrlich entspannend. © Stadt Geretsried

Egal, ob man es abenteuerlich und rasant mag oder lieber eine entspannte oder kulturelle Freizeitaktivität sucht: In Geretsried wird man sicherlich fündig.

Weil die Natur dort so viele abwechslungsreiche Möglichkeiten bietet, weil es so viele spannende Angebote für alle Altersklassen gibt und weil die Stadt viele kleine Höhepunkte geschaffen hat: Wer in Geretsried oder der Region zu Hause ist, kann auch genau hier eine Menge erleben.

Da wären für die jüngsten Geretsrieder und Besucher die vielen Spielplätze im Stadtgebiet. Die Kleinen toben auf den abwechslungsreichen Anlagen, die gerade wieder nach und nach modernisiert werden. Im Sommer gibt es ein neues Klettergerüst auf dem Johannisplatz, der Spielplatz wird mit einem kreativen Holzgerüst, Lianen und Netzen zum Kletterparadies für Kinder.

Mit dem Fahrrad können alle Altersgruppen die schöne Natur an der Isar oder die blühenden Wiesen und Wälder der Stadt im Grünen erkunden. Bei Radfahrern und Fußgängern beliebt sind zum Beispiel der Isar-Radweg oder die schönen Routen am Fluss und im Wald im grünen Ortsteil Gelting. Viele schattige (und sonnige) Parkbänke laden an den schönsten Flecken der Geretsrieder Natur zum Verweilen ein oder zu einer Pause nach einem ausgedehnten Spaziergang. Die vielfältigen gastronomischen Angebote sind ideal, um ein köstliches Eis oder ein kühles Getränk als Belohnung zu genießen.

Impressionen von Sport, Natur und Kultur in Geretsried Fotostrecke ansehen

Sport und Ruhe genießen mitten in der Stadt – bei jedem Wetter

Mitten in der Stadt gibt es den Stadtwald zwischen Schulzentrum und Waldfriedhof, bei Joggern, Nordic Walkern oder Radfahrern sehr beliebt und mit dem Open-Air-Bewegungsparcours und dem Trimm-Dich-Pfad bestens ausgestattet.

Bei jedem Wetter lohnt ein Besuch im neuen Geretsrieder Hallenbad: Schwimmer mit sportlichem Anreiz ziehen ihre Bahnen im Wettkampf-Becken, Kinder planschen im warmen Nichtschwimmerbereich oder haben Spaß im Kinderbecken. Es gibt Liegen mit Massagedüsen und ein Sprungbecken. Das Angebot im Hallenbad ist wie ein Querschnitt der Stadt Geretsried. Alle Altersklassen können sich hier wohlfühlen und ihre Freizeit so gestalten, wie sie es am liebsten haben: actionreich, sportlich, gemütlich oder entspannend.

Ein kleiner Vorgeschmack im Video

Kultur von K wie Konzert bis V wie Veranstaltungskalender

Abgerundet werden all diese Freizeitmöglichkeiten durch das umfangreiche kulturelle Angebot. Ein reicher Schatz an Vereinen macht den Ort erst stark und kulturell vielfältig. Mit dem eigenen städtischen Museum möchte die Stadt ihrer so besonderen Geschichte gerecht werden. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall, vielleicht in Verbindung mit einem der vielen Konzerte oder Feste in Geretsried.

Im Veranstaltungskalender sind alle Veranstaltungen zu finden, und zwar nicht nur die der Stadt. Alle Vereine und Organisationen können sich eintragen, sodass Sie hier sicher fündig werden.

Hier geht‘s zum Veranstaltungskalender

Ganz aktuell finden sich hier die tollen Kräuterwanderungen und Rangertouren der #andersoutdoor Wochen. Nachschauen lohnt sich!