Wertholzsubmission: Dieser Baum läuft dem Ahorn den Rang ab

Groß war das Interesse an der Wertholzsubmission in St. Heinrich. Die diesjährige „Braut“ ist ein Bergahorn und stammt aus dem Kommunalwald der Gemeinde Hausham im Landkreis Miesbach.

St. Heinrich – „Wir sind stolz, dass der Baum aus unserem Gebiet, in dem unser Förster Peter Lechner zuständig ist, kommt“, sagte Forstdirektor Christian Webert vom Holzkirchner Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) am Donnerstag bei der 21. Oberland-Wertholzsubmission in St. Heinrich.

Lesen Sie auch: 20. Wertholzsubmission: Erfreuliche Brautschau

Die Wertholzsubmission unter Federführung der Waldbesitzervereinigung (WBV) ist eine schriftliche Versteigerung besonders wertvoller Laub- und Nadelholzstämme, die auf dem Parkplatz des Erholungsgeländes Ambach am Starnberger See angeboten werden. Vier forstliche Zusammenschlüsse aus Oberbayern, vier staatliche Forstbetriebe und die städtische Forstverwaltung München lieferten diesmal 426 Kubikmeter wertvolles Laub-und Nadelholz. „Das ist etwas unter der Mindestmenge, die wir eigentlich bräuchten, damit sich der Aufwand lohnt“, sagte Gerhard Penninger, Geschäftsführer der WBV Holzkirchen. Leider sei dieses Jahr ein wichtiger Lieferant ausgefallen.

Die „Braut“, also der Stamm mit dem höchsten Gebot pro Kubikmeter (m³), brachte 1288 Euro/m³ und damit bei einem Stammvolumen von 1,13 Kubikmeter 1455 Euro. Der teuerste Stamm war diesmal eine Eiche aus dem Gebiet der WBV Weilheim (2061 Euro für 2,82 Kubikmeter). 29 Bieter – im Vorjahr waren es 38 – aus dem gesamten Bundesgebiet, aus Österreich und sogar aus Frankreich beteiligten sich an der Ausschreibung. 26 Bieter erhielten einen Zuschlag.

Im Verkaufspreis gegenüber dem Vorjahr noch einmal etwas zulegen konnte die heimische Eiche. Sie war gleichzeitig am stärksten vertreten. Ihr Durchschnittserlös stieg laut Gerhard Penninger auf 407 Euro/m³. Auch der „Problembaum“ Esche – Stichwort Eschentriebsterben – konnte auf 185 Euro/m³ leicht zulegen. Nicht mehr so gefragt wie früher ist der Ahorn. Das liegt daran, dass helle Möbel aus Ahorn oder Buche weniger gefragt sind als dunkle, etwa aus Eiche. Bei entsprechender Qualität bleibe ein Ahorn aber „eine sichere Bank“, so Penninger.

Lesen Sie auch: Darum sprangen am Wochenende DLRG-Rettungsschwimmer in die eiskalten Fluten

Bei den exotischeren Arten verzeichnete das Walnussholz in den vergangenen zwei Jahren den größten Preissprung (mit 389 Euro pro Kubikmeter hat sich der Preis mehr als verdoppelt). Ulme, Fichte und Tanne schnitten schlechter ab als sonst. Insgesamt wurden 18 Holzarten, darunter seltenere wie Apfel, Douglasie, Roteiche und Elsbeere, angeboten. Zwei Erlen fanden keinen Abnehmer – „da fehlte es einfach am richtigen Interessenten“, meinte Penninger.

Zusammen mit Christian Webert und Robert Nörr vom AELF führte Penninger die zahlreichen Besucher - Waldbesitzer, Schreiner, Landwirtschaftsschüler – über den Lagerplatz. Webert betonte, die Idee einer gemeinsamen Wertholzsubmission für den Privat- und Staatswald sei aktueller denn je. In Zeiten, in denen der Klimawandel, Windwurf, Borkenkäferbefall und Schneebruch in den fichtenbestimmten Wäldern der Region den Takt vorgeben würden, leiste die Versteigerung beste Überzeugungsarbeit für die natürliche Verjüngung und den Anbau klimatoleranter Laub- und Nadelhölzer sowie für Investitionen in die Waldpflege.

Tanja Lühr

Auch interessant: 29 Hobby-Ornithologen machen ungewöhnliche Entdeckung am Starnberger See