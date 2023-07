Stadt Geretsried feiert großen Neuanfang

Teilen

Kunst für alle © Stadt Geretsried

Es ist nicht nur das Ende einer Großbaustelle. Vor allem feiert die Stadt Geretsried am 28. Juli einen großen Neuanfang. Nach jahrelangen Maßnahmen im Zentrum herrscht in der Innenstadt Aufbruchstimmung.

Geretsried – Die Baustelle an der Egerlandstraße ist bald abgeschlossen – die gesamte T-Zone ist damit fertig und die Fußgängerzone im Zentrum wird feierlich eröffnet. Entstanden ist ein modernes, stimmiges Stadtzentrum, in dem die Menschen gerne wohnen, einkaufen, arbeiten und leben.

Die Stimmung wird mit Musik, Leckereien aus Foodtrucks, Getränkeausschank und unterhaltsamen Angeboten für die ganze Familie aufgefangen.

So wird es bald aussehen, wenn die Baustelle endlich zu Ende ist. © Stadt Geretsried

Am Abend steht dann der Höhepunkt des Tages an: Der traditionelle Festzug stellt sich zum Waldsommer auf – das Volksfest vor dem Eisstadion beginnt am 28. Juli – und das rote Band wird hochoffiziell durchgeschnitten. Wer möchte, feiert danach auf dem Volksfestplatz weiter.

Zum parken steht eine üppige Tiefgarage zur Verfügung. © Stadt Geretsried

In der Neuen Mitte Geretsrieds hat sich eine Menge getan. Besucher parken jetzt in einer üppigen Tiefgarage – von drei Seiten befahrbar, mit 217 komfortablen Stellplätzen, heller Beleuchtung und günstigen Parktarifen. Mehrere imposante Neubauten säumen das Zentrum: Die Sparkasse hat ein neues Beratungscenter geschaffen, der Bau umfasst sieben Stockwerke und ist ein Eckpfeiler der T-Zone. Ein Gesicht des Zentrums hat auch die Baugenossenschaft neu gestaltet: An der Egerlandstraße thront das BGZ2. Es ist ein imposantes Wohn- und Geschäftshaus mit moderner Optik, das Gastronomie, Handel und Wohnen vereint – quasi ein Sinnbild des Zentrums.

Aufzüge machen die „Neue Mitte“ von Geretsried barrierefrei. © Stadt Geretsried

In dem schmucken Neubau mit Glasfront sind der Lebensmitteldiscounter Aldi und der Drogeriemarkt Rossmann heimisch geworden. Im PulsG, nur wenige Meter entfernt am Karl-Lederer-Platz, gibt es einen Edeka-Supermarkt.

Es sind Ansiedlungen mit System: Denn die bunte und abwechslungsreiche Geschäftswelt in der Stadt soll vom Lebensmittelhandel im Zentrum profitieren können, wenn Kunden nach dem Wochenend-Einkauf noch durch die neu gestaltete Egerlandstraße oder den Karl-Lederer-Platz flanieren oder die Aufenthaltsqualität auf den großzügigen Flächen nutzen, die im Zentrum entstanden sind. Zum Beispiel zu Füßen des PulsG-Gebäudes, in dem Eisdiele, Bäckerei, Dienstleister, Händler, Teile der Stadtverwaltung und viele Wohnungen untergekommen sind. Davor, auf dem großen Platz, fanden seit der Eröffnung schon viele große und kleine Events statt: Foodtrucks säumten den Platz für ein Festival, Konzerte wurden hier schon gespielt, Straßenkünstler machten den Platz zur kunterbunten Spielwiese und beim Faschingstreiben herrschte Frohsinn und Heiterkeit auf dem Karl-Lederer-Platz.

Ein kleiner Vorgeschmack im Video

Es sind Beweise dafür, dass die Belebung im Zentrum funktioniert. Seit es die ersten Ideen für das neue Geretsrieder Zentrum gab – etwa im Jahr 2014 war das – ist viel passiert. Zuletzt waren über Jahre hinweg Straßen gesperrt und Baustellen wanderten durch das gesamte Zentrum. Nun steht ein Ende hinter dieser Zeit – und ein Neubeginn für die Geschäftswelt, die Anwohner und die Kunden bevor.

Zum Veranstaltungskalender

Shoppen oder doch lieber einen Kaffee trinken? Die Neue Mitte bietet beides. © Stadt Geretsried