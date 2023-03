Starkbierfest in Geretsried: Fastenprediger derbleckt alles und jeden

Hoch die Krüge: Beim Starkbierfest der Gartenberger Bunkerblasmusik herrschte gute Stimmung. © Hans Lippert

Zünftig zu ging’s beim Starkbierfest, das die Gartenberger Bunkerblasmusik an zwei Abenden in den Ratsstuben veranstaltet hatte. Zweimal war der Saal voll, die Stimmung ausgelassen.

Geretsried – Mit Spannung erwartete das Publikum die Fastenpredigt von Ludwig Schmid alias Bruder Barnabas. Kurz vor 21 Uhr betrat der 45-Jährige in brauner Mönchskutte und mit blauem Bauhelm auf dem Kopf die Bühne. Der Weg zum Veranstaltungsort sei schließlich gepflastert gewesen mit Hindernissen, spottete Schmid angesichts der zahlreichen Absperrbaken, Zäune und neuerdings sogar Ketten, womit er die ersten Lacher auf seiner Seite hatte.

Der Geschäftsmann und ProCit-Vorsitzende hielt mit seiner Kritik an den Verzögerungen bei der Fertigstellung der Egerlandstraße nicht hinterm Berg. Auch über das „Herumdoktern“ an der Neuen Mitte machte er sich lustig. Statt des ursprünglich geplanten „Shared Space“ auf dem Karl-Lederer-Platz solle nun eine Fußgängerzone entstehen. Die Stadt stelle im Nachhinein „a paar überdimensionierte Blumenkübel“ auf und plane „noch andere Sachen, zu denen ich jetzt lieber nix sag’“. Ob ihm das umgestaltete Zentrum mit seinen Hochhäusern und dem „Fort Knox“ (Sparkasse) insgesamt gefalle oder nicht, ließ der Prediger offen. Denn: Befrage man zehn Leute dazu, erhalte man zwölf Meinungen.

Das Publikum hat entschieden: Das Bild mit blauem Hintergrund soll Bruder Barnabas nehmen, wenn er ins Rathaus geht. Was er dort vor hat, ließ der Fastenprediger Ludwig Schmid offen. © Hans Lippert

Münsing ist das „schönere Wolfratshausen“

Weniger diplomatisch verfuhr der Geretsrieder Bäcker mit den traditionell am Samstag erschienenen Politikern. Auf deren Derblecken freuen sich das Publikum und die Betroffenen selbst ja bekanntlich am meisten. Statt auf „so rückwärtsgewandten Themen“ wie der Pandemie herumzureiten – ein Seitenhieb auf das Theaterstück der Loisachtaler Bauernbühne beim Wolfratshauser Starkbierfest –, schenkte Barnabas der versammelten Prominenz kräftig ein. Obwohl selbst mittlerweile Kreisrat, habe er mit der Wahl „sein Hirn nicht gegen ein Ego eingetauscht“ wie so mancher Stadtrats- oder Kreistagskollege, stichelte der Redner.

Amüsierten sich: (v. re.) Der Dietramszeller Bürgermeister Josef Hauser und sein Wolfratshauser Pendant Klaus Heilinglechner sowie der stellvertretende Landrat Klaus Koch mit Sohn Jakob (Grünen-Landtagskandidat). © Hans Lippert

Dritter Landrat Klaus Koch, treuer Gast und meist wohlwollend behandelt, zählte diesmal zum alten Eisen, verdrängt von seinem Sohn Jakob (24), „Koch, dem Jüngeren“, Mitbegründer der Grünen Jugend im Landkreis und jetzt Landtagskandidat. „Schaut’s bitte nur, dass der sich nachher net noch irgendwo festklebt“, meinte Schmid unter dem Gejohle der Zuschauer. Bürgermeister Michael Grasl aus Münsing hatte zwar abgesagt, seine Gemeinde wurde jedoch als „das schönere Wolfratshausen“ geadelt – eine Anspielung auf die Fernsehserie „Hubert und/ohne Staller“, mit der sich die Loisachstadt zwar gerne schmückt, die aber überwiegend am idyllischen Ostufer des Starnberger Sees spielt.

Keine Rückmeldung aus der Gemeinde Icking

Dass Rathauschef Moritz Sappl aus Eurasburg fehlte, war nicht schlimm: „I hätt’ eh net g’wusst, was i über den sagen solltet“. Ebenfalls weniger interessant für die Predigt: Kochels Bürgermeister und CSU-Landtagskandidat Thomas Holz sowie Bezirkstagskandidat Thomas Schwarzenberger („Es weiß fast keiner, für was der Bezirk eigentlich da ist, einschließlich der meisten Lokalpolitiker“). Ein wenig beleidigt scheinen die Veranstalter zu sein, dass aus Icking seit 18 Jahren – so lange gibt es das Geretsrieder Derblecken schon – noch nie ein Vertreter der Kommune der Einladung gefolgt war.

Anders schaut es bei Wolfratshausens Klaus Heilinglechner, „Baugrundbesitzer von Weidach“ aus. Ob es so klug sei, sich einen Haufen Wohnungen anzutun, sinnierte Bruder Barnabas. Da müsse man sich doch nur mit den Mietern herumärgern. Damit sich wenigstens der Grünen-Stadtrat Dr. Hans Schmidt nicht einniste, empfahl Barnabas dem Bürgermeister: „Sagst einfach, da gibt’s überall Wlan“.

Michael Müller hob sich der Levitenleser bis zum Schluss auf. Das Geretsrieder Stadtoberhaupt war privat mit seiner Frau Daniela da und saß abseits von Amtskollegen und Parteifreunden. Mit seinem Selbstbewusstsein und seiner Führungsüberzeugung, frotzelte Barnabas, sei Müller ein leuchtendes Vorbild für die Geretsrieder Bürger, die ihr Licht nur zu gern unter den Scheffel stellten: „Gut, dass du nicht so breit bist wie deine geschwellte Brust.“

Ran an die Säge: Beim „Pfundsageln“ musste man sich ins Zeug legen und ein gutes Auge beweisen. © Hans Lippert

Zu den Standard-Gags gehört es schon fast, Bauunternehmer Reinhold Krämmel als einen der wahren Drahtzieher im Rathaus zu bezeichnen. Neu unter den durch den Kakao Gezogenen ist dagegen „Möchtegernbürgermeister Patrik Kohlert“, der sich mit seiner präsenten – „naa, anderes lateinisches Wort mit p. Jetzt hab ich’s: penetranten“ – Art als Nachfolger Müllers positioniere. Letzterer könne dann immer noch in der Gastronomie Karriere machen, sogar in der Event-Gastronomie, nachdem er bei einer Faschingsparty im Alten Wirth als DJ aufgetreten sei. Böse: „Wie ich des einem erzählt hab’, hat der gleich g’sagt: Bei Michi Müller und Auflegen in einem Satz, denk ich an was anderes“. Auf Nachfrage unserer Zeitung meinte Müller – als manchmal etwas unwirsch bekannt –, diese Art von Humor sei in einer Fastenpredigt „schon okay“, er habe kein Problem damit.

Schade fand es Bruder Barnabas, dass der Kulturherbst 2024 wohl nicht stattfinden wird: „Da wäre der Eisstadion-Parkplatz wenigstens einmal voll belegt und die Stimmung gut gewesen“. Verwundert zeigte er sich darüber, dass man Geretsried immer noch mit G und nicht mit K schreibt, so stark wie die Stadt von Architekt Kehrbaum und Baumogul Krämmel geprägt ist. Erleichtert äußerte er sich über den Fortbestand des Geltinger Dorfladens, während der Dorfladen Stein nach nur einem halben Jahr wieder schloss, wohl deshalb, weil Stein eben kein Dorf sei. Dass die Steiner so schnell kein Bürgerhaus bekämen, liege wahrscheinlich daran, dass sie keine – vielsagende Pause – ausreichende Lobby hätten.

Fastenprediger erlaubt sich heuer einige Spitzen

Solcherlei Spitzen erlaubte sich Schmid heuer einige. Nicht alle wurden von allen verstanden oder gutgeheißen. Aber das störte den 45-Jährigen nicht. „Wenn koana lacht, war net mei Gag schlecht, sondern ihr habt’s ihn nur net kapiert“, meinte er mit demselben Selbstbewusstsein wie „ein gewisser Bürgermeister“. Der Blick des Mönchs in die Zukunft richtete sich auf das Geothermie-Projekt in Gelting. Was, wenn das Unternehmen Eavor diesmal fündig wird und rund 20.000 Haushalte mit Energie versorgen kann? Muss Geretsried dann weiter wachsen? Und wer plant das? Ist der Kehrbaum da schon in Rente, und kann der Krämmel so viel überhaupt bauen? Aber, so Bruder Barnabas, wie habe schon ein ehemaliger Innenminister gesagt: „Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern“.

Überraschende Andeutung mit zwei Wahlplakaten

Verunsichert dürfte mancher Kommunalpolitiker gewesen sein durch Schmids überraschende Andeutung, 2026 für den Geretsrieder Stadtrat kandidieren zu wollen. Der bisher parteifreie Kreisrat enthüllte zwei Wahlplakate von sich vor herrlicher Bergkulisse. Die Zuschauer ließ er darüber abstimmen, ob er für die Farbe Orange (Freie Wähler) oder Blau (CSU) antreten sollte. Offenbar befanden sich mehr CSU-Anhänger im Saal. Auf Nachfrage orakelte der Fastenredner: „Es braucht sich keiner zu sicher zu fühlen. Wer weiß schon, was kommt.“

Glückwunsch: Rudi Utzinger (re.) wurde von Ludwig Schmid alias Bruder Barnabas zum diesjährigen „Geretsrieder Original“ gekürt. © Tanja Lühr

Traditionell wurde beim Starkbierfest wieder ein „Geretsrieder Original“ gekürt. Nach der „Bäcker-Oma“, Edi Hien, Erich Fischer, Marlis Effenberger und Jochen Sternkopf fiel heuer die Wahl auf Rudi Utzinger, Inhaber eines Sportgeschäfts und Organisator zahlreicher Events. Der Geehrte wohnt zwar in Waldram, sei aber in Geretsried bekannt wie ein bunter Hund und ein echtes „Unikat“.

