Trachten Fröstl: große Auswahl an Trachtenmode in Egling

Teilen

Trachtenmode so weit das Auge reicht – auf über 400 m² finden Sie Kinder-, Damen- und Herrentrachten. © Trachten Fröstl

In Egling, nähe Wolfratshausen, finden Sie auf rund 400 Quadratmetern Verkaufsfläche Kinder-, Damen- und Herrentrachten.

„Tracht is ned nur a Gwand, es is a Hoamatgfui!“ Dieses Heimatgefühl erleben Sie bei Trachten Fröstl in Egling, nähe Wolfratshausen. Trachten Fröstl führt eine große Auswahl an Lederhosen, Hemden, Joppen, Westen, Anzüge, Dirndl, Schürzen, Blusen, Strickjacken und vieles mehr. Kunden aus nah und fern nehmen den Weg auf sich, um sich hier auszustatten. Sorgsam zusammengestellte Kollektionen umfassen Kleidungsstücke von Hirschleder über Wollstrümpfe bis hin zur klassischen Baumwollbluse. Hier finden Sie ein klassisches sowie gleichzeitig modisches Angebot an Trachten.

Zum großen Sortiment bei Trachten Fröstl

Das kompetente Fachpersonal unterstützt Sie bei der Auswahl Ihrer persönlichen Trachtenmode für alle Anlässe. Trachten Fröstl stattet auch Vereine aus und berät Sie hierzu gerne persönlich.

Bei Trachten Fröstl finden Sie eine große Auswahl an Lederhosen, Hemden, Joppen, Dirndl und vieles mehr. © Trachten Fröstl

Dirndl in verschiedenen Farben und Variationen erhältlich © Trachten Fröstl

Trachten Fröstl – mit Herz und Hand am Gwand

Bei einem Besuch im Geschäft der Familie Fröstl profitieren Sie von einer sachgemäßen Beratung durch erfahrene Mitarbeiter. Ihre Tracht wird durch handgearbeitete Monogrammstickerei in Hemd und Lederhose individuell und persönlich. Ein Änderungsservice wird ebenfalls angeboten. Wenn Sie anderen eine Freude machen möchten, können Sie zudem auch Gutscheine erwerben u.v.m.

Hier geht‘s zum Serviceangebot

Individuelle Anfertigung – Lederhosen nach Maß

Ihre persönliche Lederhose nach Maß anfertigen: Es besteht eine Auswahl verschiedener Hirschlederhäute in bester Qualität. Nach der Auswahl des Wunschleders werden die gewünschte Länge und die Stickereien besprochen. Mit einer Hirschledernen investieren Sie in bayerische Tradition und Handwerkskunst. Jedes einzelne Stück wird mit viel Freude und Leidenschaft am Handwerk für Sie gefertigt.

Individuelle Lederhose mit Stickereien © Trachten Fröstl

große Auswahl an Trachten Accessoires © Trachten Fröstl

Zur Werkstatt von Trachten Fröstl

Bei Trachten Fröstl erwartet Sie eine große Auswahl an Lederhosen aus verschiedenen Hirschlederhäuten. © Trachten Fröstl

Kontakt

Trachten Fröstl

Tölzer Straße 14

82544 Egling

Telefon: 08176-7474

Mail: trachten.froestl.team@web.de

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 9:00 - 12:15 Uhr & 13:30 - 18:15 Uhr

Samstag 9:00 - 13:00 Uhr

Alle September-Samstage von 9:00 bis 16:00 Uhr

Social Media

Facebook

Instagram