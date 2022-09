Unbekannte schlagen Haustüre ein und fliehen - Polizei sucht Zeugen

Von: Dominik Stallein

Unbekannte haben in Beuerberg die Glasscheibe eines Wohnhauses eingeschlagen. (Symbolbild). © Paul Zinken/dpa

In der Gemeinde Eurasburg wurde ein Wohnhaus beschädigt: Vandalen haben die Glasscheibe einer Haustüre zerstört. Dann verschwanden sie schnell.

Sie hörten nur einen lauten Schlag. Am Freitagabend, gegen 21 Uhr, erschreckten sich die Eigentümer eines Wohnhauses am Etzweg im Eurasburger Ortsteil Beuerberg wegen dieses Geräuschs. Kurz darauf stellten sie fest, woher das Schlaggeräusch gekommen war: Die Glasscheibe der Haustüre wurde zerstört, entweder eingeschlagen oder mit einem Gegenstand eingeworfen, wie die Polizeiinspektion Wolfratshausen in einem Pressebericht mitteilt.

Unbekannte schlagen Haustüre ein und fliehen - Polizei sucht Zeugen

Den Täter sahen die Anwohner nicht mehr. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 500 Euro. Außer der Glasscheibe wurde nichts beschädigt – weder andere Fenster noch die Fahrzeuge, die vor dem Anwesen geparkt waren. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können oder verdächtige Personen beobachtet haben, sich in der Inspektion Wolfratshausen zu melden, Ruf: 0 81 71 /4 21 10.

