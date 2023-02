Unbekannter besprüht Blitzer in Ascholding - Polizei sucht Zeugen

In Ascholding wurde ein Blitzer mit schwarzer Farbe besprüht.

Wer hat etwas gesehen?

Von Franziska Konrad schließen

Nachdem ein Blitzer in Ascholding mit Farbe besprüht wurde, sah das Gerät - im wahrsten Sinne des Wortes - nur noch schwarz. Der Täter ist bislang unbekannt.

Ascholding - Ein Unbekannter hat sich am Mittwochnachmittag an einem aufgestellten Blitzeranhänger in Ascholding ausgetobt: Laut Pressebericht der Geretsrieder Polizei besprühte der Täter die Linse mit schwarzer Farbe.

Der Vorfall ereignete sich an der Staatsstraße 2072 auf Abschnitt 28 - und hat dem ein oder anderen zu schnellen Verkehrsteilnehmer vermutlich den Tag gerettet. Nach der Sprühaktion war das Gerät nicht mehr funktionsfähig: Dank der angebrachten Farbe sah der Blitzer im wahrsten Sinne des Wortes nur noch schwarz.

Ascholding: Blitzer am Mittwoch an Staatsstraße beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Nun sucht die Polizei Zeugen, denen an besagtem Blitzer zwischen 14.30 Uhr und 16 Uhr verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind.

