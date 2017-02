Vandalismus am Kinderspielplatz: Baum gefällt

Vandalismus am Kinderspielplatz: Ein Unbekannter hat am Geretsrieder Robert-Schumann-Weg einen Baum gefällt. Warum, ist völlig unklar.

Geretsried - Ein ungewöhnlicher Fall von Vandalismus hat sich am Wochenende auf dem Kinderspielplatz am Robert-Schumann-Weg in Geretsried ereignet. Laut Mitteilung der Polizei hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag dort mit einem Messer oder einer Axt einen Baum gefällt. Dieser fiel jedoch nicht um, sondern verfing sich in der Krone eines anderen Baums. Die Feuerwehr beseitigte die Gefahrenstelle. Außerdem stellte die Polizei fest, dass der Täter mehrere Latten der Spielplatzumzäunung zertreten hat. Zeugen melden sich unter Ruf 0 81 71/9 35 10.