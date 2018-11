Verteidiger sind Mangelware

Die Geretsrieder River Rats treten die weite Fahrt zum EV Pegnitz ersatzgeschwächt an, wollen aber die negative Serie gegen den „Angstgegner“ beenden.

Geretsried – Bleibt der EV Pegnitz der Angstgegner des Geretsrieder Eishockeyteams? Seit der Spielzeit 2009/10 gab es insgesamt 16 Aufeinandertreffen. Davon konnten die River Rats lediglich ein Duell am 31. Januar 2016 seinerzeit in der Bayernliga-Abstiegsrunde mit 6:2 für sich entscheiden. „Ich weiß um die legendäre Statistik. Aber die Zahlen kann ich schon nicht mehr hören. Fakt ist, dass das eine reine Kopfsache ist. Meine Mannschaft muss nur ihre Vorgaben umsetzen. Sie darf nicht meinen, dass sie jetzt etwas anderes machen muss, weil es gegen den Tabellenletzten geht“, sagt ESC--Coach Ludwig Andrä vor dem Auftritt seiner Truppe an diesem Freitag um 19.30 Uhr in Pegnitz.

In der Tat stehen die Chancen, bei den Oberfranken zu punkten, so günstig wie nie. Der EVP hatte wegen seiner Freiluftarena ähnliche Probleme wie die Geretsrieder. Die Eisbereitung erfolgte spät, dazu kam noch ein Amoniakunfall im Stadion und ein Brand im angrenzenden Freibad. Deshalb haben die Ice Dogs auch erst zwei Heimspiele absolviert.

Zudem hatte Trainer Josef Hefner einige personelle Nöte. So wechselte Spielmacher Vaclav Benak nach dem ersten Bayernliga-Wochenende überraschend zum Landesligisten ERC Amberg. Als Ersatz kam Roman Navarra vom tschechischen Zweitligisten IHC Decin (bislang elf Scorerpunkte in sieben Partien), der die zweite Kontingentstelle neben dem lettischen Kontingentspieler Aleksandr Kercs (9/16) besetzt. Dafür fällt Kapitän Christof Mendel (Knöchelbruch) längerfristig aus, und letzte Woche hat sich mit Daniel Krüger (Equipment-Manager bei Ice Tigers Nürnberg) ein weiterer Verteidiger verabschiedet. Bislang landeten die Oberfranken erst einen Sieg, der allerdings mit 6:3 beim TEV Miesbach recht deutlich ausfiel.

Für Ludwig Andrä liegt die Lösung für den ersten Auswärtssieg in erster Linie darin, dass man die beiden Importspieler Kercs und Navarra in Griff bekommt. „Das müssen wir hinkriegen, alles andere ist machbar“, so der ESC-Coach, der auf die verletzten Nino Poch, Michael Wiedenbauer, Dominic Fuchs und Jonas Köhler sowie auf Bernhard Jorde (beruflich) verzichten muss. Luis Rizzo wird daher in die Defensive wechseln; einen weiteren Kandidaten für die Abwehr muss Andrä noch finden. EDUARD HIEN