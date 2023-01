Vom Café Herzblut zum Herzblut-Stüberl: Neue Pächter in Sportgaststätte - „Wie in einer großen Familie“

„Sind herzlich aufgenommen worden“

Von Sabine Hermsdorf-Hiss schließen

Daniela Johann und Tasmin Gutwald übernehmen die Sportgaststätte in Ascholding. Das Konzept soll laut den beiden „im Großen und Ganzen gleich bleiben“.

Ascholding – Wo sich eine Türe schließt, öffnet sich eine andere – diese alte Lebensweisheit des Schauspielers und Dramatikers Molière trifft auf das Team des ehemaligen Café Herzblut am Bergkramer Hof zu. Nach einem Pächterwechsel am Golfplatz standen die Betreiberinnen Tasmin Gutwald und Daniela Johann vor der Aufgabe, sich eine neue Bleibe zu suchen. Die haben sie nun gefunden: Ab Anfang Februar übernehmen sie die Sportgaststätte am Ascholdinger Fußballplatz, das Herzblut- Stüberl.

Herzblut-Stüberl in Ascholding: Neue Pächter wollen vom reinen Cafébetrieb wegkommen

„Mein Physiotherapeut hat mich auf das Lokal aufmerksam gemacht“, erzählt Johann, während sie Kisten mit Gläsern, Krügen und Deko auspackt. „Also haben wir es uns angeschaut und nur noch gedacht: ,Ja, das ist es‘.“ Die Gaststätte war rund ein Jahr lang leer gestanden. Nun wollen die beiden Frauen sie wieder mit Leben füllen.

„Unser Konzept bleibt im Großen und Ganzen gleich“, erläutert Gutwald das Vorhaben. „Catering, unsere Frühstücksboxen, selbst gebackenes Brot, Tagesgerichte und die Zusammenarbeit mit regionalen Anbietern.“ Nur vom reinen Cafébetrieb wolle man wegkommen. „Schließlich sind wir jetzt das Herzblut-Stüberl.“ Ebenfalls wie früher auf dem Plan stehen Konzertabende mit verschiedensten Künstlern.

So ganz den Rührlöffel aus der Hand legen will Tasmin Gutwald aber doch nicht. „Hausgemachten Kuchen gibt es am Wochenende“, kündigt sie an. Also ideal auch für Spaziergänger, die einfach eine kurze Pause machen und sich verwöhnen lassen möchten. Die beiden Frauen und ihr Team fühlen sich schon jetzt in Ascholding wohl. „Wir sind herzlich aufgenommen worden“, sind sie sich einig. „Und wenn man Hilfe braucht, irgendjemand ist sofort da. Wie in einer großen Familie.“ SABINE HERMSDORF-HISS

Info

Geöffnet ist das Herzblut-Stüberl ab Februar täglich von 17 Uhr bis 23 Uhr, am Samstag von 9 Uhr bis 23 Uhr sowie am Sonntag von 9 Uhr bis 21 Uhr. Montag ist Ruhetag.

