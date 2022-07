Vorfreude auf Lehards in Dietramszell - Traditionelle Wallfahrt am Wochenende

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Endlich wieder Dietramszeller Lehards: Hier ein Gespann mit der Nachbildung der Wallfahrtskirche bei einem der früheren Umritte. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Weihbischof Wolfgang Bischof spendet beim Zeller Lehards erstmals den Segen - an diesem Samstag wird in Dietramszell gefeiert.

Dietramszell – Endlich, nach zwei Jahren pandemiebedingter Unterbrechung, ist es soweit: An diesem Samstag ab 13 Uhr wird wieder der traditionelle „Lehards“, die Leonhardi-Wallfahrt in Dietramszell, stattfinden. Die Segnung wird Weihbischof Wolfgang Bischof, der um 9 Uhr in St. Leonhard den Festgottesdienst feiert, durchführen.

Dietramszeller Lehards findet wieder statt - Umzug und Feierreigen

Mit dem Umritt und den Bittgängen fällt gleichzeitig der Startschuss zu den Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen des Trachtenvereins Edelweiß und den 40. Geburtstag der Musikkapelle Dietramszell (wir berichteten). Eine Woche, bis Sonntag, 24. Juli, wird gefeiert. Festzeltbetrieb, ein Oldtimer-Treffen, Kabarett, Weinfest und Festumzug stehen unter anderem auf dem Programm.

Doch zurück zum Umzug, der – ohne Corona – eigentlich alljährlich am dritten Samstag im Juli stattfindet. Erstmalig erwähnt wurde der Zeller Lehards im Jahr 1578. Und als 1685 um Dietramszell eine Pferdeseuche grassierte, versprach Propst Marcellinus Obermayr vom Augustiner-Chorherrenstift zu Dietramszell den Bau einer Kapelle zu Ehren des Heiligen Leonhard – vorausgesetzt, die Pferde des Klostermeierhofs würden verschont. St. Leonhard, zunächst Schutzpatron der Gefangenen, später auch des Viehs und insbesondere der Pferde, erfüllte die Bitte. Die Tiere blieben gesund, und der Probst hielt sein Versprechen. Er errichtete ein Kirchlein zu Ehren des Heiligen, das als Vorläufer der Sankt-Leonhards-Kapelle gilt.

41 Kutschen und Wagen in Dietramszell

„Wir alle freuen uns, dass der Umritt wieder stattfinden kann“, sagt Lehards-Lader Hans Kanzler. Man habe sich während der Pandemie mit Feldmessen beholfen. „Aber das ist ja kein Vergleich zum richtigen Lehards.“ So umrundeten im Vorjahr statt der normal weit über 35 Wagen nur 15 Gespanne und ein paar einzelne Reiter die Wallfahrtskirche.

„Dieses Jahr haben sich 41 Wagen und Kutschen angemeldet“, sagt Kanzler im Gespräch mit unserer Zeitung. „Und auch Vertreter der Reiterstaffel der Polizei München, die vor zwei Jahren erstmalig mitgeritten sind, werden heuer wieder dabei sein.“ Ebenfalls vertreten sein werden laut Kanzler Landrat Josef Niedermaier sowie der Landtagsabgeordnete Martin Bachhuber und der Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan. „Auch Landtagsabgeordneter Florian Streibl wird in einer Kutsche mitfahren“, so Kanzler.

Wallfahrt am Samstag - Weibischof Wolfgang Bischof feiert Premiere

Während für ihn diese 363. „offizielle“ Wallfahrt die elfte ist, an der er federführend mitwirkt, darf ein anderer Premiere feiern: Weihbischof Wolfgang Bischof. Dem Geistlichen sind die Dietramszeller Wallfahrtskirche und der Pfarrverband aufgrund vieler Besuche zwar durchaus vertraut, aber: „Der Umritt hier ist für mich eine Premiere, auf die ich mich freue“, sagte Bischof im Gespräch mit unserer Zeitung. „Schließlich sind Pferdesegnungen auch für mich kein alltäglicher Anlass.“ Er sei sich bewusst, dass das Miteinander mit Tieren das Leben der Menschen sehr bereichern kann. Aber ein Tier oder Haustier brauche auch die dementsprechende Aufmerksamkeit. Das sei der Grund, warum er selbst kein Tier besitze. „Als Weihbischof bin ich ja sehr viel unterwegs.“ Umso gespannter ist er auf Dietramszell: „Ich freue mich“, so der Weihbischof, „auf die tierischen Begegnungen.“

Dietramszeller Leonhardi: Der Zeitplan

Eintreffen der Gespanne und Reiter ab 12.30 Uhr in Dietramszell. Für jeden Wagen ist ein Schild mit entsprechender Nummer aufgestellt. Die Durchfahrt des Linienbusses um 12.30 Uhr ist zu beachten. Bitte den Anweisungen der Ordner folgen. Einzelreiter treffen sich auf dem Parkplatz nördlich des Klosters (Kiesgrube) und schließen sich hinter den Wagen an.

