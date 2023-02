Wie motiviert man Menschen für ein Ehrenamt? Seniorenvertretung sucht nach Lösungen

Die Seniorenvertretung Wolfratshausen: (hinten v. li.) Eva Maria Rühling, Gertrud Huber, Klaus Rollbühler, Dieter Käufer, Sibylle Gruber, Knut Arndt, (vorne v. li.) Dr. Ulrike Krischke, Roswitha Beyer, Patricia Vogl, Corina Weixler, Brigitte Schwanghart und Gabriele Strauhal. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Seniorenvertretung Wolfratshausen möchte ehrenamtlich engagierte Menschen unterstützen. Sie übt Kritik an dem Seniorenmitwirkungsgesetz.

Wolfratshausen – Wie motiviere ich andere Menschen für die Übernahme eines Ehrenamts? Welche digitalen Angebote sind für die Öffentlichkeitsarbeit am wirksamsten? Antworten auf diese Fragen gibt die Seniorenakademie der Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer Integration (gfi). Projektleiterin Claudia Müssig stellte die Fortbildungsmöglichkeiten jüngst der Wolfratshauser Seniorenvertretung vor. Müssig will „ehrenamtlich engagierte Menschen unterstützen und sie stärker miteinander vernetzen“.

Die Seminare, die ab März starten, werden aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales finanziert und sind für die Teilnehmer kostenlos. Eva-Maria Rühling, Vorsitzende des Nachbarschaftshilfevereins Bürger für Bürger, zeigte sich interessiert: „Viele haben nicht mehr die Zeit, sich zu engagieren, weil sie Geld verdienen müssen.“ Mit der Zahlung einer angemessenen Aufwandsentschädigung ließen sich ihrer Ansicht nach wahrscheinlich mehr Helfer motivieren. Doch genau dieses Geld fehle vielen Vereinen. „Wie komme ich an die Fördertöpfe?“, fragte Rühling. Das Ausfüllen von Formularen und Anträgen sei für Laien oft nicht zu bewerkstelligen.

Müssig nahm diese Anregung auf. „Das könnte ein Thema für ein Seminar sein.“ Kritisch sieht die Projektleiterin den Entwurf des im November 2022 vorgestellten Seniorenmitwirkungsgesetzes. Damit will die Bayerische Staatsregierung einen Ausbau altersgerechter Lebensbedingungen und Versorgungsstrukturen forcieren. Doch bedeutet dies nicht noch mehr Bürokratie? „Aktuell haben rund 91 Prozent der bayerischen Gemeinden eine Seniorenvertretung in Form eines Seniorenbeirates und eines Seniorenbeauftragten“, berichtete Müssig. Zudem seien in allen Landkreisen bereits seniorenpolitische Gesamtkonzepte erarbeitet worden.

Seniorenmitwirkungsgesetz in der Kritik: „Wem nützt das?“

Ein neues Seniorenmitwirkungsgesetz würde laut Dieter Käufer, Vorsitzender der Alzheimer Gesellschaft Isar-Loisachtal, Verwirrung schaffen und „das bisherige System auf den Kopf stellen“. Die ehemalige SPD-Stadträtin Roswitha Beyer hält ebenfalls nicht viel von den im Gesetzentwurf vorgesehenen überregionalen Vorschriften. „Wem nützt das?“, fragte sie. Jede Kommune sei anders und habe individuelle Seniorenkonzepte. Die Formulierungen im Gesetzentwurf seien aber oft „schwammig und unverbindlich“.

Dr. Ulrike Krischke, die die Sitzung der Seniorenvertretung leitete, verwies auf das Anhörungsrecht des Gremiums im Stadtrat. Nachbesserungsbedarf gibt es derzeit genug. So prangerte Roswitha Beyer die im Winter nur unzureichend geräumte und für Senioren gefährliche Stadtbushaltestelle vor den Discountern an der Königsdorfer Straße an. Brigitta Schwanghardt vermisst nach wie vor Lebensmittel-Einkaufsmöglichkeiten in der Altstadt. Gertrud Huber von den Maltesern bedauert, dass immer mehr Banken ihre Filialen schließen und durch Automaten ersetzen. „Damit sind ältere Menschen oft überfordert.“. ph