Wolfgang Sacher: Als Vorbilder über die Alpen

Teilen

Sprachlos und überwältigt: Die Behindertenradsportler Wolfgang Sacher (li.) und Erich Winkler am Zielort Arco am Gardasee. Hinter ihnen liegt eine ganze Woche voller Strapazen. Mit zwei Armen und drei Beinen ins Ziel © privat

Die Behindertenradsportler Wolfgang Sacher und Erich Winkler beenden erfolgreich die Transalp - und lassen dabei etliche nicht versehrte und jüngere Team hinter sich.

Bozen/Wolfratshausen – Noch einmal 70 Kilometer und 1500 Höhenmeter, noch einmal zwei schwere Alpenpässe. Auf der am Samstag ausgetragenen, letzten Etappe der diesjährigen Tour Transalp von Roncone nach Arco mussten Wolfgang Sacher und sein Teamkollege Erich Winkler ein letztes Mal alles geben, um bei ihrer Alpenüberquerung im Renntempo nach sieben Tagen das Ziel am Gardasee zu erreichen. „Im Vergleich zu den vorherigen Etappen war dieser Tag zwar etwas einfacher, aber Passo Daone und Passo Duron waren stellenweise sehr steil. Das hat uns ganz schön ans Limit gebracht. Aber wir haben es geschafft“, freut sich Sacher.

Als Vorbilder über die Alpen

In der Tat erreichten Winkler und er bereits nach 2:57 Stunden das Tagesfinish in Arco am nördlichen Ufer des Lago di Garda. Auf Platz 31 in der Gesamtwertung überquerten die beiden Behindertenradsportler die Ziellinie – glücklich, aber geschafft von den Strapazen der vergangenen Woche. „Höhepunkt war der Zieleinlauf in Arco. Der Jubel der Zuschauer war überwältigend – und wir waren sprachlos“, schmunzelt der Vorsitzende des RSC Wolfratshausen.

Insgesamt 620 Kilometer und stolze 15 800 Höhenmeter hatten Sacher und Winkler zurückgelegt. Dabei haben die beiden Paralympics-Medaillengewinner unter anderem das 2757 Meter hohe Stilfser Joch überquert. Sie haben den bis zu 20 Prozent steilen Mortirolo-Pass gemeistert. Und sie haben trotz ihrer Handicaps – dem 55-jährigen Sacher fehlen seit einem Starkstromunfall im Jugendalter ein Arm und mehrere Zehen, der ein Jahr jüngere Winkler verlor bei einem Motorradunfall einen Arm und ein Bein – zahlreiche nicht-versehrte und teilweise deutlich jüngere Mannschaften hinter sich gelassen.

Alles andere als eine Spazierfahrt

„Eine Spazierfahrt war das allerdings nicht“, sagt Sacher. „Vor allem an den langen und steilen Pässen hatte Erich es mit einem Bein nicht leicht. Am Stilfser Joch am zweiten Tag waren wir deshalb kurz vor dem Aufgeben – auch, weil es zudem sehr heiß war.“

Doch die sportlichen Herausforderungen waren nicht die einzigen Hürden, die die beiden auf ihrem Weg über die Alpen meistern mussten. Nach einer schnellen Passabfahrt auf der fünften Etappe riss bei Sacher das Seil der Vorderradbremse, sodass er die nachfolgende steile Abfahrt nicht mehr hinunterfahren konnte. Zuerst zu Fuß und später mit der Hilfe eines Teamfahrzeugs einer niederländischen Mannschaft erreichte er die nächste Ortschaft, wo ihm ein Radmechaniker bei der Reparatur half. Es war nicht die einzige brenzlige Situation: Am vierten Tag ließen einstellige Temperaturen und strömender Regen die Abfahrten zu Zitterpartien werden. Am fünften Tag wurden Sacher/Winkler Zeugen mehrerer schwerer Stürze. „Ich bin die Transalp ja schon mehrfach gefahren. Gerade auf den letzten Etappen sind viele Teilnehmer müde – und es passieren Fahrfehler. Dementsprechend froh waren wir, gesund durchgekommen zu sein“, versichert Sacher.

Teamspirit pur - mit zwei Armen und drei Beinen

Dass sie es geschafft haben – ein Grund dafür war auch das gute Teamwork. Vom ersten Tag an halfen sich die beiden Behindertenradsportler gegenseitig, wobei Sacher als der schnellere Fahrer viele Helferdienste für Winkler verrichtete. So versorgte er seinen Partner nicht nur mit Wasser, Powergels und Energieriegeln, sondern gab ihm in steilen Stücken am Berg auch ab und zu Schubhilfe. „Mehr Rücksicht hätte Wolfgang nicht nehmen können. Egal, ob am Berg oder in der Ebene – er war immer an meiner Seite und motivierte mich, wenn ich schwach wurde. Teamspirit pur“, war Winkler voll des Lobes für seinen Teamkollegen, mit dem er das gemeinsame Ziel erreichte: Zu zeigen, dass man trotz Behinderung Großes leisten kann. „Wenn wir es mit zwei Armen und drei Beinen über die Alpen schaffen, dann können das andere auch“, sagt Sacher.

Während sich Winkler nun auf die Weltmeisterschaft im Behindertenradsport Mitte August vorbereitet, konzentriert sich Sacher in den kommenden Wochen auf die Bayerischen Meisterschaften im Einzelzeitfahren. Diese findet am 31. Juli in Treuchtlingen statt. Schwere und steile Alpenpässe wie bei der Tour Transalp werden sich dem Penzberger dann nicht mehr in den Weg stellen. WERNER MÜLLER-SCHELL