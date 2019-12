Mann überfahren und am Straßenrand zurückgelassen - Autofahrer fahren vorbei, während er stirbt

Kann man nicht einmal korrekturlesen? " Der 21-Jährige starb noch an der B11, oder war vielleicht schon tot, als die Retter eintrafen." Was macht das für einen Sinn? Selbst als die Retter eintragen, war er noch an der B11.

Im Dunkeln einen Menschen, womöglich noch in dunkler Kleidung zu erkennen, ist an sich schon schwer. Wenn man in Gedanken nur auf die Fahrbahn schaut und den Seitenstreifen nicht beachtet, hat man dann eine Schrecksekunde "Was war denn das jetzt", hält es dann aber für ein Tier und vergisst es schnell wieder.

Wenn ich aber schon bemerke, dass etwas nicht stimmt, dann fahre ich rechts ran und halte an und da können die cholerische Autofahrer hinter mir sich noch so aufregen, da zählt nur nachschauen und helfen. Immerhin hat die betreffende Frau (vielleicht war sie auch ängstlich) von zuhause aus die Polizei angerufen. Das kann man ihr zugute halten.