Ist das große Dilemma unseres Glaubens, dass wir offenbar nicht „einfach glauben“ können? Darüber schreibt Diakon Christian Horak in unserer Rubrik „Gott und die Welt“.

Ich bin ein ungläubiger Mensch. Das ist mir erst neulich wieder erschreckend klar geworden, als ich mehrmals erfolglos versucht habe, ein besonders großes Video auf unseren YouTube-Kanal „Gottesdienste in der Stadtkirche Wolfratshausen“ hochzuladen, und es hat ums Verrecken nicht funktioniert.

+ Christian Horak, katholischer Diakon in Wolfratshausen.

Selten habe ich in der vergangenen Zeit so geschwitzt und inbrünstig gebetet wie in diesen Stunden, dass es jetzt doch bitte endlich funktionieren soll („Schließlich ist es doch auch in deinem Interesse!“), während es mir fast den Laptop zerschossen hat, und selten habe ich gleichzeitig so intensiv die ärgerliche Erkenntnis gehabt, wie dünn offenbar mein Vertrauen auf Gott ist. Ja, immer wieder fällt einem in den blödsten Momenten sein Unglaube wie ein Stein vor die Füße, sodass man sich daran schmerzhaft stößt.

Vielleicht ist dies das große Dilemma unseres Glaubens, dass wir offenbar nicht „einfach glauben“ können. Wie oft mahnt uns Christus, schlicht auf ihn zu vertrauen (Mk 5,36; Mt 17,20; Lk 24,25 uvm.), und oft scheitern auch seine Jünger an ihrem Unglauben. Wie oft sehnen wir uns nach Gottes Nähe und merken nicht, dass er – wie der Auferstandene bei den Jüngern von Emmaus – schon die ganze Zeit an unserer Seite gegangen ist?

Dieses Vertrauen muss aber wachsen dürfen, und wie bei jedem Muskel in unserem Körper muss es trainiert werden. Jeder, der sich beim Bergsteigen das erste Mal abseilen und auf die Sicherung vertrauen musste, weiß, wovon ich spreche: Es braucht Vertrauen zu dem, der mich sichert.

Gerade in diesen Frühlingstagen kramen viele von uns wieder ihre Sportsachen heraus: Vielleicht wäre es sinnvoll, neben allen berechtigten Sportaktivitäten auch ein Workout in Glauben und Vertrauen zu starten? Ein solches Workout wurde bei uns in der Fastenzeit unter dem Namen „Alphakurs“ gestartet. Es gibt hier wie beim Sport viele verschiedene Trainingsformen, auch bei uns in der Stadtkirche. Aber: Trainiert muss werden, fürchte ich!

Leben in Zeiten von Corona könnte, wie ich meine, eine gute Gelegenheit sein, bei allem, was uns verunsichert und durcheinander rüttelt, das Vertrauen in Gottes Mit-Gehen und in seine Hilfe neu zu üben, gerade jetzt in der Osterzeit. O du Kleingläubiger! Wie oft mag Gott schon so auch über mich gestöhnt haben? Wieder einmal ist es mir bewusst geworden, wie dünn mein Glaube ist.

Mir bleibt nur ehrlichen Herzens zu rufen wie der Vater, der für seinen Sohn bei Jesus um Heilung bittet: „Ich glaube, Herr. Hilf meinem Unglauben!“ (Mk 9,24) Und wenn Sie einmal wieder die Sportsachen herausholen…

