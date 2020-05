Einkaufen trotzStraßensperrung

Ab Dienstag wird die Kreuzung Sauerlacher Straße/Am Floßkanal saniert. Jetzt unterstützt die Stadt die betroffenen Geschäfte mit Plakaten.

Wolfratshausen – Nach dem Sturm der Entrüstung einiger Geschäftsleute greift die Stadt diesen mit einer Plakataktion unter die Arme. Wie berichtet wird die Kreuzung Sauerlacher Straße/Am Floßkanal saniert – und im Zuge der Arbeiten bis voraussichtlich Ende Juli für den Verkehr gesperrt. Einen Monat lang soll die Fahrbahn komplett abgeriegelt werden, danach gelten einspurige Beschränkungen.

Baustelle: Stadt hilft Geschäftsleuten mit Plakataktion

Bei einigen Unternehmern, die am Floßkanal oder an der Bahnhofstraße ihr Geschäft betreiben, sorgte diese Nachricht für Aufruhr: Nach sieben Wochen der Zwangsschließung wegen der Corona-Pandemie wird nun auch noch die Zufahrt für ihre Kunden bedeutend schwieriger. „Es geht um die Existenz – und nicht weniger“, formulierte es Kosmetikerin Karin Kunert deutlich. Die Sperrung konnten die Gewerbetreibenden zwar nicht aufheben, dafür erreichten sie eine Kürzung der Sperrzeit.

„Es geht um die Existenz - und nicht weniger“

Die Stadt und der Werbekreis Einkaufsstadt Wolfratshausen möchten den angeschlagenen Ladenbetreibern helfen. Wie Stadtmanager Dr. Stefan Werner mitteilt, hat die Kommune einige Maßnahmen in die Wege geleitet, um den Kunden die Zufahrt zu den Geschäften zu erleichtern. „Die Geschäfte in der Innenstadt – insbesondere auch an der Bahnhofstraße, Am Floßkanal und in der Altstadt – sind auch weiterhin gut erreichbar“, so Werner.

Geschäfte sind „weiterhin gut erreichbar“

Auf Bannern, die an den Hauptverkehrsadern der Baustellen-Umgebung – Äußere Münchner Straße, Äußere Beuerberger Straße, Königsdorfer Straße und Sauerlacher Straße – angebracht werden, informiert die Stadt über die Umleitung. Autofahrer können die Bahnhofsstraße und den Floßkanal durch den Ortsteil Weidach und über die Münchener Straße ansteuern.

Plakate: „Einkaufen trotz Baustelle“

„Einkaufen trotz Baustelle“ steht auf den Plakaten nebst einer Skizze. Diese lotsen die Autofahrer zu den nächstgelegenen Parkplätzen, an denen ein kostenloser Rikschaservice angeboten wird. Insgesamt fünf Fahrrad-Shuttles sollen während der Vollsperrung am Floßkanal werktags von 9.30 bis 17.30 Uhr sowie samstags bis 15 Uhr zwischen fünf verschiedenen Stationen pendeln. Die Räder halten am Klinik-Parkplatz, am Park & Ride-Platz am Bahnhof, am Parkplatz vor der Loisachhalle am Marienplatz und am Hatzplatz.

