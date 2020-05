Monitor-Hersteller Eizo zieht um

Bald schon ist es soweit: Der Monitor-Hersteller Eizo kehrt Wolfratshausen den Rücken - und siedelt sich in Geretsried an. Der Grund für den Umzug ist simpel.

Wolfratshausen/Geretsried – In den nächsten Wochen zieht ein großes Unternehmen um. Die Firma Eizo Technologies, spezialisiert auf hochwertige Monitore und Displays, verlegt seinen Standort von der Bürgermeister-Seidl-Straße in Wolfratshausen an den Benzweg in Geretsried, dorthin, wo bis vor wenigen Jahren die Toyota-Tochter Boshoku produzierte. „Der Umzug ist für Ende Juni geplant, das wird ein Kraftakt“, erklärt Geschäftsführer Andy Kuerz (48). Unter anderem müssen 1000 Paletten Material bewegt werden.

Der Grund für den Umzug ist relativ einfach. „Uns wird es am alten Standort schlicht zu eng“, erklärt Kuerz. Derzeit zählt das Unternehmen 90 Mitarbeiter, und es werden dank guter Auftragslage immer mehr. Das Richtige für den nächsten Entwicklungsschritt ausfindig zu machen, war schwierig.

„Hallen in der Größe zu finden, die wir brauchen, ist in der Gegend fast unmöglich“, so Kuerz. Die beiden Hallen in Geretsried, gebaut Anfang der 1990er Jahre, erwiesen sich als ideal, auch, weil Eizo auf Mitarbeiter aus der Region großen Wert legt. Derzeit laufen intensive Sanierungsarbeiten auf dem insgesamt 18 000 Quadratmeter großen Areal, davon sind rund 7000 Quadratmeter Produktionsfläche. Unter anderem bekommen die Hallen Fußbodenheizungen.

Eizo ist längst ein Global Player. Die Anfänge des Unternehmens liegen in Geretsried. Die Firma eg-electronic, spezialisiert auf den Vertrieb von hochwertigen Schaltern, Steckverbindungen und Microcontrollern wurde in den 1970er Jahren hier gegründet. „Insofern ist es eine Heimkehr“, so der Geschäftsführer.

2010 wurde eg-electronic an den japanischen Branchenriesen Eizo verkauft, der aus Reutlingen stammende Kuerz kam als Geschäftsführer. Unter seiner Regie wurden besondere Displays für Reisebusse, Flugsicherung und Medizintechnik entwickelt. In der Corona-Krise war und ist das Know-how aus Wolfratshausen für Displays besonders gefragt. „Wer etwas ganz Spezielles braucht, kommt zu uns“, sagt Kuerz.

Auch die neue Heimat von Eizo hat ihre Geschichte. Ursprünglich war auf dem Areal an der Sudetenstraße Empe daheim, ein Unternehmen, das im Krieg die Wehrmacht mit Spinden und Munitionskisten versorgt hatte. Nach dem Krieg, im Jahr 1947, wurde es in Geretsried neu gegründet.

Man verlegte sich erst auf Radio- und Fernsehgehäuse, in den 1960er Jahren auf die Herstellung von Fertigteilen für die Automobilindustrie. Nach dem Verkauf im Jahr 1997 wechselten die Namen der Autozulieferer häufig, es folgten Findlay (bis 2004), Polytec (bis 2011) und Boshoku (bis 2015). Und jetzt also Eizo. „Es ist genau der Standort, den wir gesucht haben“, so Kuerz.

Über den Weggang von Eizo ist der Wolfratshauser Wirtschaftsreferent Helmut Forster nicht glücklich. „Es ist schade um jedes Unternehmen, das geht“, sagt er. Aber: Die Flächen, die Eizo braucht, hätte man dem Unternehmen nicht bieten können. Er tröstet sich damit, dass Wolfratshausen nach wie vor ein „begehrter Standort“ ist und hofft auf Nachmieter für die Räumlichkeiten an der Bürgermeister-Seidl-Straße.

Die Geretsrieder Wirtschaftsförderin Rebecca Geisler erklärt: „Wir freuen uns sehr über den Umzug der Firma Eizo Technologies nach Geretsried.“ Die Stadt gewinne einen weiteren wertvollen Hightech-Betrieb hinzu. Die Ansiedlung bringe auch vielfältige Arbeitsplätze mit in die Stadt. „Der breit gefächerte Branchenmix von Geretsried wird auf diese Weise weiter bereichert.“

