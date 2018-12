„Ihr Kinderlein kommet“: Kirchenmusiker sorgt für neue Versionen des Klassikers

Den Klassiker „Ihr Kinderlein kommet“ kennt jeder. In Wolfratshausen wurden jüngst jedoch zwei abweichende Versionen des Liedes aufgenommen - das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Wolfratshausen/Dinkelsbühl– „Ihr Kinderlein kommet“ ist eines von jenen Weihnachtsliedern, die in diesen Tagen wieder verstärkt zu hören sind. So bekannt Text und Melodie sind, so unbekannt ist die Entstehungsgeschichte: Der Text wurde vor genau 200 Jahren von Christoph von Schmid gedichtet, gebürtig im fränkischen Dinkelsbühl. Die Melodie, zu der es heutzutage in unseren Breiten bevorzugt gesungen wird, stammt eigentlich von einem schwedischen Frühlingslied. Doch auch andere Melodien sind denkbar und anderswo gang und gäbe.

Was das mit Wolfratshausen zu tun hat? In der Loisachstadt sind kürzlich zwei abweichende Versionen des Liedes eingespielt worden. Mark Ehlert, Kirchenmusiker in der Pfarrei St. Andreas, hat beide der Stadt Dinkelsbühl zukommen lassen, die sie auf der Facebook-Seite ihres Tourismusverbands gerne verbreitet hat. Sie sind dort in guter Gesellschaft, denn die Stadt hat unter dem Motto „Sing his Song“ dazu aufgerufen, das berühmte Lied auf jede erdenkliche Weise zu interpretieren. „Man findet da echt verrückte Sachen, etwa eine Rap-Version. Toll ist das“, findet Ehlert.

Ganz so verrückt sind die Wolfratshauser Versionen nicht. Auf dem einen Video singt das Vokalensemble von St. Andreas mit dem Namen „Hört! Hört“, dem Mark Ehlert selbst angehört, in der Waldramer Kirche St. Josef der Arbeiter die Krumbacher Fassung. Diese hat Josef Zeiner komponiert, Chorleiter des Liederkranzes Krumbach, wo das Lied heute noch zum Abschluss der Christmette erklingt.

Lesen Sie auch: Weihnachtskonzert des Geretsrieder Gymnasiums: Ein musikalischer Wintertraum

Die andere Version ist eine Höraufnahme, nämlich die italienische Version „Venite, bambini“, gesungen und aufgenommen in St. Nantovinus. Gesang: Felix Pfändner; an der Orgel: Mark Ehlert. Wer die beiden Fassungen hören möchte: Auf Facebook die Begriffe Tourismus Dinkelsbühl und Wolfratshausen eingeben – schon ist man da.

vu