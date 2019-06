100 neue Wohnungen in Wolfratshausen: An dieser Stelle werden sie gebaut

Gute Nachrichten verkündete Bürgermeister Klaus Heilinglechner: In Wolfratshausen entstehen rund 100 neue Wohnungen - in der Nähe des S-Bahnhofs.

Wolfratshausen – Die Ankündigung, dass das sogenannte Kraft-Areal östlich des Bahnhofs bebaut wird, löste zahlreiche Einwände aus. Inzwischen hat der Investor seine Pläne wie berichtet grundlegend geändert, das macht viele Bedenken obsolet. Dennoch werden alle rund 80 Einsendungen von der Stadtverwaltung schriftlich beantwortet, kündigte Bürgermeister Klaus Heilinglechner in der jüngsten Bauausschusssitzung an.Bauamtsleiterin Susanne Leonhard hatte bereits im Februar im Stadtrat darüber informiert, dass die bis dato vorgesehene Gewerbefläche reduziert und die Zahl der Wohnungen im Gegenzug „um ein Vielfaches“ erhöht werde. Auf dem Grundstück entstehen nun rund 100 Wohnungen – bislang war von 16 die Rede. Die Stadt will mit dem Investor, der Loisach Einkaufszentrum GmbH und Co. KG, einen städtebaulichen Vertrag abschließen, damit ein Teil geförderter Wohnraum wird.

Ein Lebensmittelvollsortimenter, ein Discounter, eine Bäckerei, ein Zeitschriftenkiosk sowie ein Sport-, ein Textil- und ein Elektrofachmarkt mit einer Gesamtverkaufsfläche von 6500 Quadratmetern: Von diesem Vorhaben nahm die GmbH wie berichtet Abstand. Der neue Plan: Es gibt nur noch einen Vollsortimenter (Edeka) inklusive Getränkemarkt und Bäckerei. Wohnungen sollen über dem Markt sowie in einem viergeschossigen Neubau nördlich der Sauerlacher Straße entstehen. Dem Entwurf des Bebauungsplans, den die Arbeitsgemeinschaft Architekturbüro Brückner und Planungsbüro U-Plan im Auftrag des Investors erstellt haben, stimmte der Bauausschuss mit großer Mehrheit zu. cce