100 Tage neues Museum Wolfratshausen: „unheimlich positives Feedback“ - und Pläne für die Zukunft

Von: Dominik Stallein

Familienfreundlich soll das erneuerte Museum Wolfratshausen sein. Dass das funktioniert, zeigte der Besuch von Anita Bösche mit ihren Kindern am Eröffnungswochenende. © Sabine Hermsdorf-Hiss

3000 Menschen haben das Museum schon besucht. Dementsprechend positiv fällt das erste Fazit der Leiterin aus. Jetzt will das Museum die Zukunft gestalten.

Wolfratshausen – Es soll Historie und Gegenwart verknüpfen – und von nun an auch die Zukunft: Seit gut 100 Tagen hat das runderneuerte Museum Wolfratshausen geöffnet. Die Stadt zieht ein positives Fazit und stellt ein neues Projekt vor, dessen Zentrum das Museum darstellen soll.

„Seit Februar herrscht am Untermarkt 10 ein reges Kommen und Gehen“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. In dem Gebäude sind neben dem Museum auch die neue Tourist-Info und ein Kaffeehaus untergebracht. Das Trio sorge für Frequenz an der Ecke in der Marktstraße. Zumindest für das Museum gibt es schon ganz konkrete Zahlen: Rund 3000 Besucher haben laut Museumsleiterin Annekatrin Schulz bereits die Ausstellung angesehen. „Wir haben bislang ein unheimlich positives Feedback bekommen“, wird sie zitiert.

Die regelmäßigen Führungen würden gut besucht. Künftig sind auch thematische Termine im Museum geplant – beispielsweise zur Flößerei oder den Literaten der Loisachstadt. Wechselnde Ausstellungen werden im neu geschaffenen Wallner-Bockhorni-Kabinett gezeigt, anlässlich des internationalen Flößertags im Mai beispielsweise eine Bilderschau mit Fotografien zur Flößerei. „Für dieses Jahr ist der Ausstellungskalender bereits ausgebucht“, ist dem Schreiben zu entnehmen.

Saniertes Museum wird Zukunftslabor: Projekt mit Hochschule München geplant

Wie in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kultur, Jugend, Sport und Soziales bekannt gegeben wurde, soll das Museum künftig nicht nur eine Ausstellung beherbergen, sondern zusätzlich ein „Transformationslabor“ werden. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt Stadtmanager Dr. Stefan Werner, dass es sich um ein Projekt in Zusammenarbeit mit der Hochschule München handelt – und einigen Bürgern aus Wolfratshausen. In einem „partizipativen“ Format sollen Wolfratshauser „die Zukunft gestalten“. Menschen unterschiedlicher Altersklassen sollen mitmachen.

„Wir wollen es generationenübergreifend gestalten und es schaffen, dass zwischen den Teilnehmern ein gegenseitiges Verständnis entsteht“, sagt Werner. Ein Rentner habe eine andere Sicht auf die Zukunft der Stadt, als beispielsweise eine junge Frau. „Durch eine generationenübergreifende Zusammensetzung der Gruppe steigt die Akzeptanz“, findet Werner. Das Originelle daran, findet der Stadtmanager: „Das Museum ist ein identitätsstiftender Ort, in dem 1000 Jahre Geschichte zusammengefasst werden.“ Mit Blick auf diese Historie, „mit der jeder etwas anderes verbindet“, sollen zukunftsweisende Themen besprochen und zusammen erarbeitet werden.

Bürger sollen mitmachen: Museum will Zukunft gestalten

Um was es konkret geht, möchte Werner nicht im Vorfeld festlegen. „Wir werden bestimmt einiges ausprobieren und wollen ein Thema finden, an dem die Leute auch Spaß haben.“ Lediglich, dass es um die Belebung der Altstadt gehen soll, steht für Werner fest. Das Projekt soll im Juli starten und bis März des kommenden Jahres laufen. Die Stadt sieht laut Stefan Werner in dem Förderprogramm „eine hervorragende Gelegenheit, ein Exempel zu statuieren, wie durch Zusammenarbeit und Stadt ein entscheidender Beitrag zur Zukunftsfähigkeit einer Region geleistet werden kann“.

Das Transformationslabor ist nicht die einzige neue Idee für das Museum: „Geplant ist ein enger Austausch mit den ortsansässigen Schulen“, zum Beispiel bei einem Treffen mit Grundschullehrkräften im Sommer, schreibt Schulz in der Pressemitteilung. „Wir möchten besser verstehen, welche Bedürfnisse die Schulen haben“, erklärt sie. „Außerdem wollen wir ein Angebot erarbeiten, das zum Lehrplan passt und die Lehrkräfte unterstützt.“ Gerade für jüngere Besucher gibt es jedoch schon jetzt, im erneuerten Museum, viele Angebote. „Unsere Besucherinnen und Besucher schätzen diese Vielfalt“, sagt Schulz. Das Konzept des Museums beinhaltet nämlich einige Mitmachaktionen, Hörstationen und Historie für alle Sinne. Sogar einen Kaufmannsladen zum Spielen gibt es für die jüngsten Besucher.

Museum Wolfratshausen wurde saniert und neu konzipiert

Er ist nur eine kleine von vielen Neuheiten im Museum: Das denkmalgeschützte Gebäude am Untermarkt 10 wurde von Grund auf saniert und barrierefrei ausgebaut. Die Ausstellung ist deutlich abgespeckter als zuvor – die Museumsgestalter schufen dafür Hörstationen, Material zum Anfassen und Multimedia-Präsentationen. Die Dauerausstellung fokussiert sich auf die historischen Kernthemen der Stadt wie Flößerei, Bürgertum und Bohème, Handel und Handwerk.