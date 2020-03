117 neue Wohnungen: „Wolfratshauser first“?

Der Investor erhöht das Raumprogramm. Stadtrat Kugler plädiert bei Belegung für „Wolfratshauser zuerst“

Wolfratshausen– Die Zahl der Wohnungen, die auf dem rund 10 000 Quadratmeter großen Kraft-Areal östlich des S-Bahnhofs entstehen, hat sich erneut erhöht. Summa summarum will der Bauherr 117 Wohnungen schaffen, dem zweigeteilten Bauantrag stimmte der Bauausschuss des Stadtrats am Mittwochabend jeweils einstimmig zu.

Der Investor, die Loisach Quartier GmbH und Co. KG, musste seine ursprünglichen Pläne wie berichtet grundlegend verändern. Die Grünwalder GmbH reduzierte die zunächst geplante Gewerbefläche auf dem Kraft-Areal deutlich, weil ein potenzieller sogenannter Ankermieter (Media Markt) das Interesse an dem Standort verloren hatte. Stattdessen erhöhte der Investor die Zahl der geplanten Wohnungen (16) auf zunächst 100 – und nunmehr auf 117. Vorgesehen ist laut Bauantrag Nummer eins die Errichtung von vier Mehrfamilienhäusern mit 70 Wohneinheiten, der zweite Antrag dreht sich um den Neubau eines Edeka-Marktes mit darüber liegenden 47 Wohnungen.

Richard Kugler (parteifrei für die CSU) und sein Fraktionskollege Dr. Manfred Fleischer machten sich in der Bauausschusssitzung dafür stark, dass es ein „Erstbelegungsrecht für Wolfratshauser“ geben müsse. Kugler schlug unter dem Motto „Wolfratshauser zuerst“ vor, dass der Investor Einheimische bei der Wohnungsvergabe zunächst bevorzugen – und die verbleibenden Wohnungen erst drei Monate später offiziell auf dem Immobilienmarkt anbieten könne. Dem Investor würden dadurch keine Nachteile entstehen, sekundierte Fleischer. Über einen entsprechenden Antrag des Duos wurde in der Sitzung nicht abgestimmt. Dieser komme zu spät, erklärte Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW). Der Wunsch, Wolfratshausern ein Vorgriffsrecht einzuräumen, hätte in den städtebaulichen Vertrag mit dem Investor einfließen müssen, der im Sommer vergangenen Jahres unterzeichnet worden ist. „Wir beschließen hier heute nur über das Baurecht“, ergänzte Heilinglechner.

Grünen-Stadtrat Dr. Hans Schmidt begrüßte es „ausdrücklich“, dass der Bauwerber insgesamt 117 Wohnungen schaffen wolle – „und 30 Prozent der Fläche zu Mietpreisen der einkommensorientierten Förderung“. Er, Schmidt, verlasse sich auf die mündliche Zusage des Investors aus Grünwald, dass Wolfratshauser bei der Belegung bevorzugt würden. Schmidt: „Ich vertraue auf sein Wort.“

„Der Bauwerber ist sensibilisiert“, fasste Rathauschef Heilinglechner die bisherigen Gespräche mit den Vertretern der GmbH zusammen. Das Vorgriffsrecht beschließen könne man allerdings nicht. „Baurecht ist Sachrecht und kein Personenrecht“, pflichtete ein sichtlich ungehaltener CSU-Fraktionschef Günther Eibl dem Bürgermeister bei. Er drängte auf eine rasche Abstimmung – zuvor jedoch meldete sich Fritz Schnaller (SPD) noch zu Wort. Ähnlich wie Heilinglechner und Schmidt vertraue er aufs Wort des Investors. Schnaller bat die Loisach Quartier GmbH bei dieser Gelegenheit „auch die Senioren“ bei der Wohnungsvergabe speziell zu berücksichtigen.

cce

Lesen Sie auch: Kraft-Areal: Grüne geißeln Baumfällungen