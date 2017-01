Kapuze im Weg: Unfall

von Frederik Lang schließen

Wolfratshausen - Die Kapuze war sein Verhängnis: Weil er schlecht gesehen hat, hat ein 13-Jähriger einen Unfall verursacht.

Viele machen es, erlaubt ist es nicht. Am Samstag fuhr ein 13-jähriger Wolfratshauser mit seinem Fahrrad verkehrswidrig auf dem rechten Gehweg an der Königsdorfer Straße stadteinwärts. Auf Höhe von Rewe und Aldi wollte er die Straße überqueren, um zu den Supermärkten zu gelangen. Da er laut Polizei ein Kapuzenshirt trug und seine Sicht eingeschränkt war, übersah er einen Opel Corsa, der links neben ihm auf selber Höhe in selber Richtung unterwegs war.

Der Bub prallte gegen die rechte Längsseite des Pkw. Der Opel-Fahrer (50) aus Wolfratshausen hatte zwar noch eine Vollbremsung hingelegt, konnte den Unfall aber nicht verhindern. Am Auto entstand Sachschaden von etwa 750 Euro, das Fahrrad blieb unbeschädigt. Der 13-Jährige trug Prellungen an Knie und Brustkorb davon, die ambulant in der Kreisklinik behandelt wurden.