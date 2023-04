14-jährige Patientin missbraucht? Selbst ernannter Schamane streitet Vorwürfe ab

Ein wegen Vergewaltigung angeklagter Mann wird zu Prozessbeginn in einen Saal vom Landgericht München II geführt. Der selbst ernannte Schamane aus Wolfratshausen (re.) soll sich im Rahmen angeblicher Therapien an jugendlichen Mädchen vergangen haben. © matthias Balk/dpa

Ein selbst ernannter Wunderheiler aus Wolfratshausen muss sich vor dem Münchner Landgericht verantworten. Unter anderem soll er eine 14-jährige Patientin vergewaltigt haben.

München/Wolfratshausen – Im Prozess um den mutmaßlichen sexuellen Missbrauch einer damals 14 Jahre alten Patientin hat ein selbst ernannter Wunderheiler und Schamane die Vorwürfe gegen sich abgestritten. „Zu jedem einzelnen Sachverhalt gibt es eine Vorgeschichte“, teilte der in Wolfratshausen lebende Angeklagte am Dienstag zu Beginn seiner Aussage am Münchner Landgericht über eine Dolmetscherin mit.

Prozess um mutmaßlichen Missbrauch: Selbst ernannter Wunderheiler bestreitet Vorwürfe

Während seiner Behandlung habe das Mädchen die Traumata ihrer Mutter und Oma wiedererlebt, die ihrerseits Opfer von Vergewaltigung und Missbrauch gewesen seien. Dem Mädchen selbst seien diese Erfahrungen aber nur „in ihrem Verstand“ widerfahren.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Chilenen sexuellen Missbrauch, Körperverletzung und Vergewaltigung vor. Der 64-Jährige habe verschiedene Therapien mit Froschgift, Massagen und Atemübungen angewendet. Im konkreten Fall soll er die gesamte Familie von der Großmutter über die Eltern bis zur Tochter behandelt haben.

Letztere habe er in einen Wald gefahren. Die 14-Jährige habe dort laut Anklage mit verbunden Augen zu Musik umherlaufen, Bäume umarmen und sich nackt ausziehen sollen, damit der Chilene Rauch auf ihren Körper blasen konnte. Dann soll er sie vergewaltigt haben.

Prozess um Schamanen aus Wolfratshausen: Auch Familienangehörige der Patientin werden angehört

Ein anderes Mal soll er das Mädchen eine drei Meter hohe Klippe hinunter in einen Bach in der Nähe des Sylvensteinsees gestoßen haben, danach in seinen Wohnwagen gebracht, dort massiert und abermals vergewaltigt haben. Auch eine weitere Patientin soll er versucht haben zu missbrauchen.

Neben sexuellem Missbrauch, Vergewaltigung und Körperverletzung wird dem Mann auch die Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses vorgeworfen. Das Mädchen war nach Angaben des Staatsanwalts bei ihm in Behandlung, um die Trennung der Eltern zu verarbeiten.

Im Laufe des Verfahrens sollen jene Familienangehörigen der 14-Jährigen angehört werden, die ebenfalls bei dem Angeklagten in Behandlung waren. Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil könnte somit am Donnerstag, 27. April, fallen. (dpa)

