Tesla die Vorfahrt genommen: Unfall verursacht 15.000 Euro Sachschaden

Von: Peter Borchers

Eine Leichtverletzte und 15.000 Euro Sachschaden lautet die Bilanz nach einem Unfall in Wolfratshausen. © Daniel Karmann

Eine Autofahrerin hat einem Geretsrieder in einem Tesla in Wolfratshausen die Vorfahrt genommen. Sie verletzte sich leicht und verursachte immensen Sachschaden.

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Wolfratshausen verletzte sich eine Frau aus Tschechien laut Polizei leicht. Es entstand immenser Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

15.000 Euro Schaden nach Unfall in Wolfratshausen

Die 34-Jährige war mit ihrem Hyundai gegen 12.10 Uhr auf der Grubigsteinstraße in Fahrtrichtung Kräuterstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Stobäusstraße nahm der Tschechin nach Polizeiangaben ein 45-jähriger Geretsrieder in einem Tesla Model 3 die Vorfahrt. Der Tesla krachte gegen die hintere Fahrzeugtür, aufgrund der Wucht schleuderte der Hyundai auf den Fußgängerweg der Grubigsteinstraße.

Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte Frau ins Krankenhaus. Am Tesla entstand Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Die Reparatur des Hyundai dürfte etwa 5000 Euro kosten. Gegen den Geretsrieder wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr ein Strafverfahren eingeleitet.

peb

